Déployer Evolution Go en un clic.
Passerelle API WhatsApp haute performance écrite en Go pour l'automatisation de la messagerie à faibles ressources et la gestion multi-instances.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Evolution Go
Evolution Go est une passerelle API WhatsApp réécrite en Go, conçue comme une alternative légère et efficace à l'API Evolution basée sur Node.js. Construite sur la bibliothèque whatsmeow, elle offre les mêmes capacités d'automatisation de messagerie essentielles — gestion multi-instances, événements webhook et une API RESTful — tout en consommant beaucoup moins de mémoire et en démarrant en moins d'une seconde grâce à l'exécution compilée de Go et à son modèle de concurrence natif.
L'auto-hébergement d'Evolution Go sur votre VPS maximise l'avantage en efficacité des ressources de son binaire compilé. Toutes les informations d'authentification et les données de conversation sont stockées dans votre propre base de données PostgreSQL, assurant la souveraineté des données et la conformité sans les coûts par message qui rendent les fournisseurs commerciaux WhatsApp coûteux à grande échelle.
Principales fonctionnalités de Evolution Go
Go-Native Performances
Binaire compilé avec une concurrence basée sur les goroutines gère des milliers de connexions simultanées avec 50 à 150 Mo de mémoire par instance, bien moins que la version Node.js.
Gestion multi-instance
Gérez plusieurs numéros WhatsApp depuis un seul déploiement, chaque instance étant contrôlée et surveillée indépendamment via l'API REST.
Livraison d'événements Webhook
Les webhooks en temps réel transmettent instantanément les événements de message, de connexion et de groupe à votre application, permettant des flux de réponse automatisés et l'intégration CRM.
Architecture à double base de données
L'authentification et les données utilisateur sont stockées dans des bases de données PostgreSQL distinctes, simplifiant les sauvegardes et permettant des contrôles d'accès granulaires pour les déploiements soucieux de la sécurité.
Support de file d'attente de messages
L'intégration optionnelle de RabbitMQ (AMQP) et NATS permet des architectures événementielles évolutives pour les opérations de messagerie à volume élevé.
Pourquoi choisir Hostinger pour Evolution Go
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
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