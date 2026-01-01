Jusqu’à 70 % de rabais sur Evolution Go

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Passerelle API WhatsApp haute performance écrite en Go pour l'automatisation de la messagerie à faibles ressources et la gestion multi-instances.

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$ CA9,09/mois
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67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
67 % de réduction
KVM 1
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Evolution Go

Evolution Go est une passerelle API WhatsApp réécrite en Go, conçue comme une alternative légère et efficace à l'API Evolution basée sur Node.js. Construite sur la bibliothèque whatsmeow, elle offre les mêmes capacités d'automatisation de messagerie essentielles — gestion multi-instances, événements webhook et une API RESTful — tout en consommant beaucoup moins de mémoire et en démarrant en moins d'une seconde grâce à l'exécution compilée de Go et à son modèle de concurrence natif.

L'auto-hébergement d'Evolution Go sur votre VPS maximise l'avantage en efficacité des ressources de son binaire compilé. Toutes les informations d'authentification et les données de conversation sont stockées dans votre propre base de données PostgreSQL, assurant la souveraineté des données et la conformité sans les coûts par message qui rendent les fournisseurs commerciaux WhatsApp coûteux à grande échelle.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Evolution Go

Go-Native Performances

Binaire compilé avec une concurrence basée sur les goroutines gère des milliers de connexions simultanées avec 50 à 150 Mo de mémoire par instance, bien moins que la version Node.js.

Gestion multi-instance

Gérez plusieurs numéros WhatsApp depuis un seul déploiement, chaque instance étant contrôlée et surveillée indépendamment via l'API REST.

Livraison d'événements Webhook

Les webhooks en temps réel transmettent instantanément les événements de message, de connexion et de groupe à votre application, permettant des flux de réponse automatisés et l'intégration CRM.

Architecture à double base de données

L'authentification et les données utilisateur sont stockées dans des bases de données PostgreSQL distinctes, simplifiant les sauvegardes et permettant des contrôles d'accès granulaires pour les déploiements soucieux de la sécurité.

Support de file d'attente de messages

L'intégration optionnelle de RabbitMQ (AMQP) et NATS permet des architectures événementielles évolutives pour les opérations de messagerie à volume élevé.

Pourquoi choisir Hostinger pour Evolution Go

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

Omkar
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L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

Garantie de remboursement de 30 jours

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