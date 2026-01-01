Déployer MicroBin en un clic.
Un pastebin et un partageur de fichiers léger et auto-hébergé en Rust, doté de codes QR, de collages expirables et d'un raccourcisseur d'URL intégré.
Trouvez le forfait VPS idéal pour MicroBin
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec MicroBin
MicroBin est un service de pastebin et de partage de fichiers petit, rapide et complet, écrit en Rust. Un seul binaire gère l'interface utilisateur web, les téléchargements de fichiers, le partage de textes, la réduction d'URL et un panneau d'administration — pas de base de données externe, pas d'environnement d'exécution PHP, pas d'arbre de dépendances lourd. Le déploiement par défaut est intentionnellement minimal afin qu'il reste utilisable sur un petit VPS tout en couvrant les cas d'utilisation courants pour lesquels les gens auto-hébergent un pastebin.
L'auto-hébergement de MicroBin sur votre propre VPS permet de conserver les extraits partagés, les captures d'écran et les liens courts au sein de votre infrastructure, au lieu de services publics qui exploitent les schémas de trafic ou insèrent de la publicité. Les textes peuvent être protégés par mot de passe, configurés pour être effacés après lecture, chiffrés côté client, ou épinglés indéfiniment, et chaque texte est accompagné d'un code QR et d'une URL courte pour un transfert mobile rapide.
Principales fonctionnalités de MicroBin
Collages et envois de fichiers
Partagez des extraits de texte et téléchargez des fichiers de tout type avec des limites de taille, une coloration syntaxique automatique et des aperçus intégrés.
Raccourcisseur d'URL intégré
Transformez les liens longs en URL courtes et personnalisées hébergées sur votre propre domaine sans avoir à mettre en place un service de raccourcissement de liens séparé.
Périssables et pommades anti-brûlures
Choisissez des fenêtres d'expiration par défaut, des sémantiques d'autodestruction après lecture, ou épinglez les publications indéfiniment pour équilibrer la rétention et la confidentialité.
Chiffrement côté client
Le chiffrement côté client facultatif garantit que le serveur ne voit jamais le texte en clair pour les extraits sensibles partagés avec une phrase secrète.
Codes QR et IU d'administration
Chaque collage obtient un code QR pour un transfert mobile, et un panneau d'administration vous permet de parcourir, modifier ou supprimer n'importe quel collage depuis un seul écran.
Binaire Rust unique
Pas de base de données externe, pas de Redis, pas de workers en arrière-plan — juste un petit processus Rust qui fonctionne confortablement sur les plus petits plans VPS.
Pourquoi choisir Hostinger pour MicroBin
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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