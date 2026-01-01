Déployer Dialoqbase en un clic.
Constructeur de chatbot auto-hébergé avec une base de connaissances privée et des fournisseurs de modèles de langage et d'intégration enfichables.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Dialoqbase
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Dialoqbase
Dialoqbase est une plateforme open source pour la création de chatbots personnalisés basés sur votre propre base de connaissances. Les documents, sites web, PDF, dépôts GitHub, transcriptions audio et vidéo peuvent être ingérés et indexés à l'aide de PostgreSQL avec pgvector, puis interrogés via n'importe quel modèle linguistique pris en charge — OpenAI, Anthropic, Google, Fireworks, Ollama, ou une instance d'IA locale auto-hébergée. Changer de fournisseur ne nécessite pas de réindexer vos sources.
L'auto-hébergement de Dialoqbase sur votre propre VPS vous permet de garder le contrôle de vos documents propriétaires, de l'historique des conversations et des clés API des fournisseurs, sans frais par message ni dépendance vis-à-vis d'un SaaS tiers. Les intégrations de canaux intégrées vous permettent de publier le même bot sur Telegram, Discord, WhatsApp ou un widget web intégrable.
Principales fonctionnalités de Dialoqbase
Base de connaissances privée
Ingérez des PDF, des sites web, des sitemaps, des documents Word, des dépôts GitHub, du texte brut et des transcriptions audio ou vidéo pour ancrer chaque bot dans vos propres données.
LLMs multi-fournisseurs
Basculez entre OpenAI, Anthropic, Google, Fireworks, Ollama et l'IA locale sans réindexer vos sources ni réécrire les invites.
Recherche vectorielle Postgres
Les plongements vectoriels résident dans PostgreSQL avec pgvector, ainsi une seule base de données alimente les métadonnées, l'historique des conversations et la recherche de similarité.
Intégrations de canaux
Publiez le même bot sur Telegram, Discord, WhatsApp, ou un widget web intégrable à partir d'une configuration unique.
Widget web intégrable
Insérez une courte balise de script dans n'importe quel site pour afficher votre bot sous forme de widget de clavardage flottant sans écrire de code frontal.
Accès à l'API REST
Une API REST vous permet de déclencher des conversations, de vous réentraîner sur de nouvelles sources et d'acheminer les réponses vers des applications et des automatisations personnalisées.
Pourquoi choisir Hostinger pour Dialoqbase
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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