Déployer HyperDX en un clic.
Plateforme d'observabilité open-source unifiant les logs, les traces, les métriques et les relectures de sessions dans une interface de style Datadog.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec HyperDX
HyperDX est une plateforme d'observabilité open-source qui consolide les logs, les traces, les métriques et les relectures de sessions dans une interface unique — une alternative auto-hébergeable à Datadog et aux autres outils APM commerciaux. Elle est basée sur ClickHouse pour des requêtes rapides sur des données de télémétrie à haute cardinalité et prend en charge nativement OpenTelemetry, ainsi, toute application instrumentée avec OTEL peut envoyer des données sans exportateurs personnalisés ni agents propriétaires.
L'auto-hébergement d'HyperDX sur votre VPS évite les frais d'ingestion par hôte et par Go qui augmentent de manière imprévisible avec le trafic. Les logs, les traces et les données de session utilisateur — contenant souvent des identifiants client, des charges utiles d'API et des détails de systèmes internes — restent sur votre propre infrastructure, avec une rétention et un accès entièrement contrôlés par vous.
Principales fonctionnalités de HyperDX
Observabilité unifiée
Journaux, traces, métriques et relectures de sessions coexistent dans une seule interface utilisateur afin que les ingénieurs puissent passer d'une requête échouée à sa trace complète sans changer d'outil.
OpenTelemetry natif
Ingérez des données de n'importe quel service instrumenté avec OpenTelemetry via OTLP gRPC ou HTTP — aucun exportateur personnalisé ou agent propriétaire n'est requis.
Requêtes propulsées par ClickHouse
Basé sur ClickHouse pour des recherches en moins d'une seconde sur des journaux et des traces à haute cardinalité, sans compromis de pré-agrégation ou d'échantillonnage.
Relectures de session
Rejouez les sessions utilisateur frontend liées aux traces backend pour voir exactement ce qu'un utilisateur a fait dans les instants précédant une erreur.
Tableaux de bord et alertes
Créez des graphiques personnalisés à partir de n'importe quel signal et déclenchez des alertes sur les modèles de journaux, les erreurs de trace ou les seuils de métriques via Slack, PagerDuty ou des webhooks.
Confidentialité auto-hébergée
Conservez les identifiants client, les charges utiles d'API et les détails du système interne sur votre propre infrastructure, sans tarification par hôte ou par Go.
Pourquoi choisir Hostinger pour HyperDX
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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