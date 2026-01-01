Déployer Chatpad AI en 1 clic.
Interface ChatGPT axée sur la confidentialité qui stocke toutes les conversations localement, sans suivi ni collecte de données.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Chatpad AI
Chatpad AI est une interface web propre et open-source pour les modèles GPT d'OpenAI qui stocke chaque conversation et clé API dans le stockage local du navigateur plutôt que sur des serveurs externes. Il n'y a pas de suivi, pas de cookies et pas de journalisation côté serveur — vos requêtes et réponses vont directement de votre navigateur à l'API OpenAI et nulle part ailleurs.
L'auto-hébergement de Chatpad AI offre aux équipes une interface ChatGPT partagée et toujours disponible sur l'infrastructure de l'entreprise, centralisant la facturation de l'utilisation de l'API et offrant un accès fiable, indépendant de la disponibilité du service grand public d'OpenAI ou de ses changements de politique.
Principales fonctionnalités de Chatpad AI
Stockage de données local
Toutes les conversations et les clés API sont stockées dans le stockage local de votre navigateur, de sorte qu'aucun service tiers ne voit jamais vos invites ou vos réponses.
Aucun compte requis
Ajoutez votre clé API OpenAI dans les paramètres et commencez à discuter immédiatement — pas d'inscription, pas d'abonnements, pas d'avertissements d'utilisation interrompant votre flux de travail.
Exportation de la conversation
Exportez et importez des conversations sous forme de fichiers afin de pouvoir sauvegarder les discussions importantes ou les poursuivre après avoir changé d'appareil.
Interface épurée et ciblée
Une conception sans distraction élimine les offres premium et les verrous de fonctionnalités, en gardant l'attention entièrement sur la conversation.
Support Multi-modèles
Basculez entre GPT-4, GPT-4 Turbo, GPT-3.5 Turbo et d'autres modèles OpenAI depuis la même interface sans changer d'outils.
Pourquoi choisir Hostinger pour Chatpad AI
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
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