LF Edge eKuiper est un projet de la Linux Foundation Edge qui apporte le traitement de flux en temps réel et l'analyse basée sur des règles aux appareils périphériques à ressources limitées. Avec une empreinte minuscule d'environ 10 Mo, il ingère des données provenant de courtiers MQTT, de points d'accès HTTP, de Kafka, de sources de fichiers et de dizaines d'autres protocoles, puis les transforme à la volée à l'aide d'une syntaxe SQL familière ou d'un éditeur de règles visuel par glisser-déposer.

L'auto-hébergement d'eKuiper sur votre propre VPS place l'intégralité du pipeline d'analyse IoT sous votre contrôle — les données de capteurs, les règles métier et l'inférence d'apprentissage automatique restent sur l'infrastructure que vous possédez, sans frais de cloud par message et sans dépendance en amont. Ce modèle regroupe le moteur eKuiper avec l'interface utilisateur de gestionnaire web officielle pour la création visuelle de flux et de règles.