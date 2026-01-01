Déployer eKuiper en 1 clic.
Moteur SQL et de règles léger pour l'analyse de flux en temps réel sur les données IoT en périphérie.
Trouvez le forfait VPS idéal pour eKuiper
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec eKuiper
LF Edge eKuiper est un projet de la Linux Foundation Edge qui apporte le traitement de flux en temps réel et l'analyse basée sur des règles aux appareils périphériques à ressources limitées. Avec une empreinte minuscule d'environ 10 Mo, il ingère des données provenant de courtiers MQTT, de points d'accès HTTP, de Kafka, de sources de fichiers et de dizaines d'autres protocoles, puis les transforme à la volée à l'aide d'une syntaxe SQL familière ou d'un éditeur de règles visuel par glisser-déposer.
L'auto-hébergement d'eKuiper sur votre propre VPS place l'intégralité du pipeline d'analyse IoT sous votre contrôle — les données de capteurs, les règles métier et l'inférence d'apprentissage automatique restent sur l'infrastructure que vous possédez, sans frais de cloud par message et sans dépendance en amont. Ce modèle regroupe le moteur eKuiper avec l'interface utilisateur de gestionnaire web officielle pour la création visuelle de flux et de règles.
Principales fonctionnalités de eKuiper
Traitement de flux SQL
Filtrer, agréger, joindre et transformer des flux IoT en temps réel en utilisant la syntaxe ANSI SQL au lieu d'écrire du code Go ou Java personnalisé.
Gestionnaire de règles visuelles
La console web intégrée vous permet de créer des flux, des règles et des pipelines de données via un éditeur graphique par glisser-déposer, sans toucher aux fichiers de configuration.
MQTT et Kafka natifs
Des connecteurs de première classe pour MQTT, Kafka, EdgeX, Pulsar, HTTP, Redis et InfluxDB simplifient le câblage des capteurs industriels et des courtiers de messages.
Inférence ML en périphérie
Intégrer des modèles TensorFlow Lite et ONNX directement dans les requêtes SQL pour exécuter la détection d'anomalies et la classification sur des données de capteurs en continu.
Faible encombrement en périphérie
Le moteur fonctionne avec environ 10 Mo de mémoire, il se déploie donc confortablement sur des plans VPS légers aux côtés d'autres applications.
Extensibilité des plugins
Étendez eKuiper avec des plugins personnalisés Go, Python ou portables pour ajouter des sources, des sinks et des fonctions SQL propriétaires adaptés à votre charge de travail.
Pourquoi choisir Hostinger pour eKuiper
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Hébergez localement. Performez mondialement.
Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.
Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.
Explorez d'autres applications à déployer
Activepieces
Automatisation de flux de travail sans code et open source avec plus de 200 intégrations d'applications