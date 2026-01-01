Déployer LimeSurvey en 1 clic.
Plateforme professionnelle de sondages en ligne pour créer des questionnaires et collecter des données.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec LimeSurvey
LimeSurvey est une plateforme de sondage open source de premier plan qui permet aux chercheurs, aux entreprises et aux institutions de créer des questionnaires en ligne professionnels. Elle prend en charge plus de 80 langues, une logique de branchement avancée, la gestion des participants et des options complètes d'exportation de données, y compris les formats SPSS et Excel.
Avec ses nombreux types de questions, la personnalisation des thèmes et son architecture de plugins, LimeSurvey offre des capacités de sondage de niveau entreprise sans frais d'abonnement. Ce modèle inclut MariaDB pour un stockage de données fiable, Redis pour une gestion rapide des sessions et le routage HTTPS Traefik pour des soumissions de sondages sécurisées.
Principales fonctionnalités de LimeSurvey
Types de questions avancées
Choisissez parmi plus de 28 types de questions, notamment des questions matricielles, de classement, de téléchargement de fichiers et basées sur des équations, pour tous les scénarios d'enquête.
Logique de branchement
Créez des sondages dynamiques qui affichent ou masquent des questions en fonction des réponses précédentes à l'aide d'un puissant gestionnaire d'expressions.
Sondages multilingues
Créez des sondages dans plus de 80 langues avec prise en charge automatique du texte de droite à gauche pour une collecte de données véritablement mondiale.
Exportation et analyse des données
Exporter les résultats vers les formats SPSS, R, Excel et CSV avec des outils intégrés de statistiques, de graphiques et de tableaux croisés dynamiques.
Gestion des participants
Suivez les répondants avec un accès basé sur des jetons, envoyez des rappels et contrôlez les quotas pour une administration précise de l'enquête.
Pourquoi choisir Hostinger pour LimeSurvey
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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