Déployer PocketBase en 1 clic.
Backend open-source dans un seul exécutable — base de données en temps réel, authentification, stockage de fichiers et interface d'administration inclus par défaut.
Trouvez le forfait VPS idéal pour PocketBase
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec PocketBase
PocketBase intègre une base de données SQLite en temps réel, l'authentification des utilisateurs (e-mail/mot de passe et OAuth2), le stockage de fichiers et un tableau de bord d'administration dans un seul binaire Go. Il génère automatiquement des API REST et WebSocket pour chaque collection que vous créez, afin que vous puissiez passer de zéro à un backend fonctionnel en quelques minutes sans avoir à lancer des services distincts.
L'auto-hébergement de PocketBase sur votre propre VPS maintient toutes les données utilisateur et les enregistrements d'application sous votre contrôle, élimine les frais de BaaS cloud par requête et vous offre un serveur persistant, toujours actif, avec des coûts prévisibles à mesure que votre application évolue.
Principales fonctionnalités de PocketBase
Base de données en temps réel
Les collections basées sur SQLite avec des API REST et WebSocket automatiques vous permettent de vous abonner aux changements de données en direct sans écrire une seule ligne de code backend.
Authentification intégrée
L'inscription par e-mail/mot de passe et les fournisseurs OAuth2 (Google, GitHub, et plus encore) sont préconfigurés, éliminant le besoin d'un service d'identité distinct.
Stockage de fichiers
Téléchargez et servez des fichiers directement via PocketBase avec redimensionnement automatique des images, ou connectez un bucket compatible S3 pour un stockage externe évolutif.
Tableau de bord de l'administrateur
Une interface utilisateur web intégrée vous permet de gérer des collections, de parcourir les enregistrements, de configurer les fournisseurs d'authentification et de surveiller l'activité sans écrire de requêtes de base de données.
Hooks JavaScript
Ajoutez une validation personnalisée, une logique métier et des extensions de route API en utilisant JavaScript — aucune recompilation requise, les modifications s'appliquent instantanément.
Pourquoi choisir Hostinger pour PocketBase
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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