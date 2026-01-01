WPS Office est une suite bureautique complète qui comprend Writer, Spreadsheets, Presentation et des outils d'édition PDF. Elle est fournie sous forme d'application de bureau accessible via navigateur grâce au streaming KasmVNC, vous offrant un environnement de bureau complet depuis n'importe quel appareil sans installation de logiciel localement.

L'auto-hébergement de WPS Office sur un VPS offre un espace de travail persistant avec vos documents toujours disponibles via une URL sécurisée. WPS Office offre une grande compatibilité avec les formats Microsoft Office — DOCX, XLSX et PPTX — ce qui en fait une suite bureautique pratique pour travailler avec des fichiers provenant de collègues utilisant Microsoft Office.