Déployer WPS Office en 1 clic.
Suite bureautique complète avec Writer, Tableur et Présentation accessible depuis n'importe quel navigateur via votre VPS.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec WPS Office
WPS Office est une suite bureautique complète qui comprend Writer, Spreadsheets, Presentation et des outils d'édition PDF. Elle est fournie sous forme d'application de bureau accessible via navigateur grâce au streaming KasmVNC, vous offrant un environnement de bureau complet depuis n'importe quel appareil sans installation de logiciel localement.
L'auto-hébergement de WPS Office sur un VPS offre un espace de travail persistant avec vos documents toujours disponibles via une URL sécurisée. WPS Office offre une grande compatibilité avec les formats Microsoft Office — DOCX, XLSX et PPTX — ce qui en fait une suite bureautique pratique pour travailler avec des fichiers provenant de collègues utilisant Microsoft Office.
Principales fonctionnalités de WPS Office
Suite bureautique complète
Comprend Writer (traitement de texte), Tableur (compatible Excel), Présentation (compatible PowerPoint) et des outils PDF dans un seul package.
Accès par navigateur
Accédez au bureau complet de WPS Office depuis n'importe quel navigateur via KasmVNC sans installer de logiciel sur votre appareil local.
Compatible avec Microsoft Office
Ouvrir, modifier et enregistrer des fichiers DOCX, XLSX et PPTX avec une grande fidélité pour maintenir la compatibilité avec les utilisateurs de Microsoft Office.
Modification de PDF
Afficher, annoter et modifier des documents PDF directement dans WPS Office sans avoir à les convertir d'abord dans un autre format.
Stockage persistant de documents
Les documents et les paramètres persistent entre les sessions sur votre VPS, ainsi votre espace de travail est toujours exactement tel que vous l'avez laissé.
Pourquoi choisir Hostinger pour WPS Office
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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