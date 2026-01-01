Déployer AstrBot en un clic.
Framework de chatbot IA multiplateforme open source connectant les grands modèles de langage à vos applications de messagerie préférées.
Trouvez le forfait VPS idéal pour AstrBot
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec AstrBot
AstrBot est une puissante plateforme de chatbot open-source qui relie les grands modèles linguistiques et les applications de messagerie populaires, notamment Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu et LINE. Avec plus de 25 000 étoiles GitHub, elle offre un cadre unifié pour la création d'expériences d'IA conversationnelle avec un support multimodal, des bases de connaissances, un bac à sable d'agent pour l'exécution sécurisée de code, et l'intégration du MCP (Model Context Protocol).
L'auto-hébergement d'AstrBot sur votre propre VPS garantit la confidentialité totale de vos clés API, de votre historique de conversation et de vos données de base de connaissances. Avec plus de 1 000 plugins communautaires installables depuis la place de marché intégrée et une interface utilisateur web pour la configuration, vous obtenez une infrastructure de chatbot IA de niveau entreprise sans dépendre de services hébergés par des tiers.
Principales fonctionnalités de AstrBot
Messagerie multiplateforme
Connectez un seul déploiement AstrBot à Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu, LINE, et bien d'autres simultanément.
Marché des plugins
Installez plus de 1 000 extensions communautaires en un clic pour étendre les capacités — des outils de modération, des planificateurs, des intégrations, et plus encore.
Bac à sable de l'agent
Exécutez du code en toute sécurité dans un bac à sable isolé pendant les conversations, permettant des flux de travail agentiques puissants sans exposer le système hôte.
Soutien de la base de connaissances
Attachez des bases de connaissances personnalisées à vos bots afin qu'ils répondent aux questions basées sur vos propres documents et données plutôt que sur des données d'entraînement génériques.
Intégration MCP
Le support du protocole de contexte de modèle permet à AstrBot d'utiliser des outils externes et des sources de données, débloquant des comportements agentiques avancés au-delà du simple chat.
Pourquoi choisir Hostinger pour AstrBot
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
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