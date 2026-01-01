AstrBot est une puissante plateforme de chatbot open-source qui relie les grands modèles linguistiques et les applications de messagerie populaires, notamment Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu et LINE. Avec plus de 25 000 étoiles GitHub, elle offre un cadre unifié pour la création d'expériences d'IA conversationnelle avec un support multimodal, des bases de connaissances, un bac à sable d'agent pour l'exécution sécurisée de code, et l'intégration du MCP (Model Context Protocol).

L'auto-hébergement d'AstrBot sur votre propre VPS garantit la confidentialité totale de vos clés API, de votre historique de conversation et de vos données de base de connaissances. Avec plus de 1 000 plugins communautaires installables depuis la place de marché intégrée et une interface utilisateur web pour la configuration, vous obtenez une infrastructure de chatbot IA de niveau entreprise sans dépendre de services hébergés par des tiers.