Déployer eXeLearning en un clic.
Outil de création open source pour créer des ressources pédagogiques interactives SCORM et HTML5.
Trouvez le forfait VPS idéal pour eXeLearning
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec eXeLearning
eXeLearning est un environnement de création sous licence AGPL utilisé par les éducateurs et les concepteurs pédagogiques pour créer du contenu d'apprentissage interactif sans écrire de code. Soutenu par le ministère espagnol de l'Éducation et un réseau d'administrations régionales, il se concentre sur la production de ressources basées sur des standards qui fonctionnent dans n'importe quel système de gestion de l'apprentissage.
L'auto-hébergement d'eXeLearning sur votre VPS garde les supports de cours, les exportations destinées aux étudiants et les identifiants d'auteur entièrement sur votre propre infrastructure. Les équipes peuvent collaborer en temps réel, publier des exportations vers Moodle ou tout autre LMS, et éviter les limites de licence et les préoccupations de résidence des données des services de création cloud.
Principales fonctionnalités de eXeLearning
iDevices interactifs
Les composants prêts à l'emploi pour les quiz, les études de cas, le multimédia et les activités de réflexion transforment le contenu statique en leçons interactives structurées.
Exportation SCORM et HTML5
Publier des cours sous forme de paquets SCORM, de contenu IMS, ou de sites HTML5 autonomes afin qu'ils fonctionnent dans n'importe quel LMS ou sur un hébergement web simple.
Collaboration en temps réel
Plusieurs auteurs peuvent modifier le même projet simultanément grâce à la synchronisation WebSocket Yjs intégrée, reproduisant le flux de travail des éditeurs de documents modernes.
Intégration Moodle
Poussez les cours terminés directement dans Moodle en tant qu'activités prêtes à être déployées, supprimant l'étape de téléchargement manuel entre la création et la publication.
Interface multilingue
La prise en charge native de l'anglais, de l'espagnol, du catalan, du basque, du galicien, du valencien et de l'espéranto le rend adapté aux programmes d'éducation régionaux et bilingues.
Ouvrir des normes accessibles
Le contenu généré respecte les directives d'accessibilité web et les formats ouverts, garantissant que les ressources restent utilisables et portables pour les années à venir.
Pourquoi choisir Hostinger pour eXeLearning
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Hébergez localement. Performez mondialement.
Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.
Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.