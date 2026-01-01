Déployer Slash en 1 clic.
Gestionnaire de raccourcis auto-hébergé qui transforme les URL longues en liens s/ mémorables accessibles directement depuis la barre d'adresse de votre navigateur.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Slash
Slash est un gestionnaire de raccourcis de liens auto-hébergé pour les particuliers et les équipes qui souhaitent un moyen plus propre de partager et d'accéder aux URL. Au lieu de signets éparpillés dans les navigateurs ou de liens de redirection difficiles à retenir, Slash vous permet de définir des raccourcis préfixés par s/ — tapez s/docs dans la barre d'adresse de votre navigateur (avec l'extension installée) et accédez directement à votre destination. Les raccourcis peuvent être étiquetés, regroupés en collections partageables, et limités à votre équipe ou gardés privés.
Contrairement aux raccourcisseurs de liens hébergés qui enregistrent votre trafic et monétisent vos données, l'auto-hébergement de Slash sur un VPS garde toutes les analyses de raccourcis et les données d'utilisation sur une infrastructure que vous contrôlez — aucun abonnement requis, aucun service externe à qui faire confiance, et aucune limite sur le nombre de raccourcis que vous pouvez créer.
Principales fonctionnalités de Slash
Raccourcis de la barre d'adresse du navigateur
Les extensions de navigateur pour Chrome et Firefox vous permettent de taper s/shortcut directement dans la barre d'adresse pour accéder à n'importe quelle URL enregistrée — aucun clic supplémentaire ni recherche nécessaire.
Collections partageables
Regroupez les raccourcis associés dans des collections organisées et partagez-les avec votre équipe ou publiquement via un seul lien.
Statistiques des liens
Suivez la fréquence d'accès à chaque raccourci et consultez les sources de trafic, afin de savoir quels liens sont activement utilisés et lesquels peuvent être retirés.
Organisation par tags
Ajoutez des étiquettes aux raccourcis pour un filtrage et une découverte rapides dans une bibliothèque croissante de liens internes et d'équipe.
Partage de raccourcis d'équipe
Créez des raccourcis visibles par tous les membres de l'espace de travail ou limitez-les à vous-même — en gardant les liens internes et personnels organisés en un seul endroit.
Pourquoi choisir Hostinger pour Slash
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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