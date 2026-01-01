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API de traitement de documents qui extrait des données structurées des fichiers PDF, des fichiers Word et des images pour les pipelines RAG et les modèles d'IA.

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KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Renouvellement à $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
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KVM 2
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Renouvellement à $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
2 cœurs vCPU
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KVM 4
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Renouvellement à $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
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KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement à $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l'avance. Le tarif mensuel affiché correspond au prix total du forfait divisé par sa durée en mois.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Unstructured

Unstructured est une API de traitement de documents open source conçue pour les pipelines d'IA et d'apprentissage automatique. Elle ingère des PDF, des documents Word, des présentations PowerPoint, des images, du HTML et d'autres formats non structurés, et en extrait des éléments de texte propres et structurés, prêts pour l'ingestion dans une base de données vectorielle.

L'auto-hébergement d'Unstructured sur un VPS permet de conserver les documents sensibles au sein de votre propre infrastructure tout en offrant les mêmes capacités d'extraction utilisées dans les systèmes RAG de production. Il s'intègre avec LangChain, LlamaIndex et les principales bases de données vectorielles, ce qui en fait une couche d'ingestion de documents prête à l'emploi pour toute application d'IA.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Unstructured

Extraction multi-format

Traitez les formats PDF, Word, Excel, PowerPoint, images, HTML et e-mail via un point de terminaison API unique et cohérent.

Pipeline RAG prêt

Les sorties sont structurées pour une ingestion directe dans des bases de données vectorielles comme Weaviate, Pinecone et Chroma pour la génération augmentée par récupération.

Intégration LangChain

Les chargeurs natifs LangChain et LlamaIndex font d'Unstructured une source de documents intégrable pour tout framework d'application d'IA.

Extraction de tableau

Extrait avec précision les tableaux des documents PDF et Word, en préservant la structure pour les tâches de traitement de données en aval.

Confidentialité sur site

L'exécution sur votre propre VPS garantit que les documents sensibles ne quittent jamais votre infrastructure pendant le processus d'extraction.

Pourquoi choisir Hostinger pour Unstructured

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

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Maxim Shishkin
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Martin K
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