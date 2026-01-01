Déployer Unstructured en 1 clic.
API de traitement de documents qui extrait des données structurées des fichiers PDF, des fichiers Word et des images pour les pipelines RAG et les modèles d'IA.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Unstructured
Unstructured est une API de traitement de documents open source conçue pour les pipelines d'IA et d'apprentissage automatique. Elle ingère des PDF, des documents Word, des présentations PowerPoint, des images, du HTML et d'autres formats non structurés, et en extrait des éléments de texte propres et structurés, prêts pour l'ingestion dans une base de données vectorielle.
L'auto-hébergement d'Unstructured sur un VPS permet de conserver les documents sensibles au sein de votre propre infrastructure tout en offrant les mêmes capacités d'extraction utilisées dans les systèmes RAG de production. Il s'intègre avec LangChain, LlamaIndex et les principales bases de données vectorielles, ce qui en fait une couche d'ingestion de documents prête à l'emploi pour toute application d'IA.
Principales fonctionnalités de Unstructured
Extraction multi-format
Traitez les formats PDF, Word, Excel, PowerPoint, images, HTML et e-mail via un point de terminaison API unique et cohérent.
Pipeline RAG prêt
Les sorties sont structurées pour une ingestion directe dans des bases de données vectorielles comme Weaviate, Pinecone et Chroma pour la génération augmentée par récupération.
Intégration LangChain
Les chargeurs natifs LangChain et LlamaIndex font d'Unstructured une source de documents intégrable pour tout framework d'application d'IA.
Extraction de tableau
Extrait avec précision les tableaux des documents PDF et Word, en préservant la structure pour les tâches de traitement de données en aval.
Confidentialité sur site
L'exécution sur votre propre VPS garantit que les documents sensibles ne quittent jamais votre infrastructure pendant le processus d'extraction.
Pourquoi choisir Hostinger pour Unstructured
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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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