Déployer Foundry VTT en une installation en un clic.
Plateforme de table virtuelle de premier plan pour organiser des sessions de JdR sur table en ligne avec des cartes, des fiches de personnage, l'automatisation et l'intégration voix/vidéo.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Foundry VTT
Foundry Virtual Tabletop est la principale plateforme commerciale mais auto-hébergée pour jouer à des jeux de rôle sur table en ligne. Construit sur un moteur JavaScript modulaire avec un support approfondi pour Donjons et Dragons 5e, Pathfinder, L'Appel de Cthulhu, et des dizaines d'autres systèmes via des modules communautaires, il offre un éclairage dynamique de qualité professionnelle, une ligne de vue, des jetons animés, une automatisation des jets de dés, et un langage de macro étendu pour des mécanismes de jeu personnalisés.
L'auto-hébergement de Foundry sur votre VPS garde chaque campagne, feuille de personnage et carte de bataille sous votre contrôle direct — pas de frais SaaS par session, pas de coûts cloud mensuels, et pas d'accès tiers aux données de jeu de vos joueurs. Une licence Foundry payante est requise et s'achète une seule fois sur foundryvtt.com.
Principales fonctionnalités de Foundry VTT
Éclairage et vision dynamiques
Le brouillard de guerre basé sur des tuiles, les calculs de ligne de vue, les sources de lumière dynamiques et la vision par jeton offrent aux joueurs une expérience d'exploration de donjon digne d'un film.
Place de marché des systèmes et modules
Support natif pour D&D 5e, Pathfinder, Cyberpunk Red, L'Appel de Cthulhu, et plus de 100 autres systèmes via des modules communautaires et des packs de contenu.
Automatisation des dés
Lanceur de dés intégré avec intégration au chat, analyseur de formules et règles par système qui automatisent les jets d'attaque, les dégâts, les jets de sauvegarde et les tests de compétence.
Chat vocal et vidéo
Les canaux vocaux et vidéo WebRTC optionnels fonctionnent directement dans Foundry afin que les groupes n'aient pas besoin de Discord, Zoom ou d'autres outils externes.
Macros et JavaScript
Un système de macros complet avec accès JavaScript à l'état du jeu permet aux maîtres de jeu d'automatiser des mécanismes complexes, de créer des boutons personnalisés et de créer des scènes dynamiques.
Campagnes persistantes
Les mondes, les personnages, les journaux, les scènes et les données des joueurs persistent entre les sessions et survivent aux mises à jour des conteneurs grâce à un seul volume nommé.
Pourquoi choisir Hostinger pour Foundry VTT
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
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