Déployer Flagsmith en un clic.
Service de drapeau de fonctionnalité open-source et de configuration à distance pour le déploiement de code en mode sombre, l'exécution de tests A/B et le ciblage des utilisateurs par segment.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Flagsmith
Flagsmith est une plateforme open-source de feature flags et de configuration à distance qui permet aux développeurs de déployer du code derrière des interrupteurs, de cibler des fonctionnalités pour des segments d'utilisateurs et d'exécuter des tests A/B sans redéploiement. Conçue comme une alternative auto-hébergée à LaunchDarkly et Split, elle offre des valeurs de drapeaux par environnement, des déploiements progressifs, des variations multivariées, des journaux d'audit et des SDK pour chaque langage de programmation majeur et framework mobile.
L'auto-hébergement de Flagsmith sur votre VPS garde chaque drapeau de fonctionnalité, segment d'utilisateur et décision de déploiement au sein de votre infrastructure plutôt que de passer par un SaaS tiers qui pourrait voir comment votre produit est déployé. Le processeur de tâches intégré gère la livraison des webhooks, les modifications de drapeaux planifiées et l'archivage des journaux d'audit de manière asynchrone sans bloquer les requêtes d'évaluation des drapeaux.
Principales fonctionnalités de Flagsmith
Indicateurs et configuration à distance
Basculer les fonctionnalités, cibler par segment d'utilisateurs, proposer des variations multivariées et fournir des valeurs de configuration à distance depuis une seule plateforme.
Promotion multi-environnement
Promouvez les valeurs des indicateurs du développement à la pré-production et à la production avec une copie en un clic et des remplacements par environnement pour des déploiements sécurisés.
Déploiements en pourcentage
Déployer progressivement les fonctionnalités par pourcentage de trafic avec un regroupement persistant par utilisateur, afin que le même utilisateur bénéficie d'un traitement cohérent d'une session à l'autre.
Audit et approbations
Journal d'audit complet de chaque modification de fonctionnalité avec des flux de travail d'approbation de demande de modification optionnels pour les fonctionnalités sensibles dans les environnements de production.
SDKs en temps réel
SDKs officiels pour JavaScript, Python, Java, Go, .NET, Ruby, PHP, iOS, Android, React Native et Flutter avec mise en cache de l'évaluation locale.
Intégrations et webhooks
Slack, GitHub, GitLab, Bitbucket et les intégrations de webhook informent votre équipe et vos pipelines CI lorsque les flags changent en production.
Pourquoi choisir Hostinger pour Flagsmith
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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