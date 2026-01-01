Flagsmith est une plateforme open-source de feature flags et de configuration à distance qui permet aux développeurs de déployer du code derrière des interrupteurs, de cibler des fonctionnalités pour des segments d'utilisateurs et d'exécuter des tests A/B sans redéploiement. Conçue comme une alternative auto-hébergée à LaunchDarkly et Split, elle offre des valeurs de drapeaux par environnement, des déploiements progressifs, des variations multivariées, des journaux d'audit et des SDK pour chaque langage de programmation majeur et framework mobile.

L'auto-hébergement de Flagsmith sur votre VPS garde chaque drapeau de fonctionnalité, segment d'utilisateur et décision de déploiement au sein de votre infrastructure plutôt que de passer par un SaaS tiers qui pourrait voir comment votre produit est déployé. Le processeur de tâches intégré gère la livraison des webhooks, les modifications de drapeaux planifiées et l'archivage des journaux d'audit de manière asynchrone sans bloquer les requêtes d'évaluation des drapeaux.