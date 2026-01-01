Déployer bolt.diy en un clic.
Assistant de codage IA open-source qui vous permet de solliciter, exécuter et déployer des applications full-stack depuis votre navigateur.
Trouvez le forfait VPS idéal pour bolt.diy
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec bolt.diy
bolt.diy est un fork open-source de bolt.new qui apporte le développement full-stack assisté par IA à votre propre infrastructure. Il combine un éditeur basé sur navigateur avec un environnement d'exécution intégré, vous permettant de décrire ce que vous voulez construire en langage clair et de laisser un LLM générer, exécuter et itérer sur des applications complètes — frontend, backend et configuration inclus.
Contrairement aux outils de codage IA basés sur le cloud, l'auto-hébergement de bolt.diy signifie que votre code, vos invites et vos clés API restent sur votre VPS. Vous connectez les fournisseurs LLM que vous utilisez déjà — OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, les modèles Ollama locaux, et plus encore — afin de ne jamais être lié à un seul fournisseur ou niveau d'abonnement.
Principales fonctionnalités de bolt.diy
Prise en charge des LLM multi-fournisseurs
Connectez OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, Ollama, OpenRouter, xAI et plus de 15 autres fournisseurs depuis une seule interface.
Génération de code full-stack
Générez des applications complètes avec un frontend, un backend et des fichiers de configuration fonctionnels — pas seulement des extraits de code.
Exécution dans le navigateur
Exécuter et prévisualiser le code généré directement dans le navigateur sans quitter l'interface ni configurer un environnement de développement local.
Apportez vos propres clés API
Utilisez vos identifiants de fournisseur existants afin de ne payer que ce que vous utilisez, sans majoration de plateforme ni niveau d'abonnement.
Open-source et auto-hébergé
Toutes les invites, le code généré et les identifiants restent sur votre VPS — aucune donnée n'est partagée avec une plateforme SaaS tierce.
Pourquoi choisir Hostinger pour bolt.diy
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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