bolt.diy est un fork open-source de bolt.new qui apporte le développement full-stack assisté par IA à votre propre infrastructure. Il combine un éditeur basé sur navigateur avec un environnement d'exécution intégré, vous permettant de décrire ce que vous voulez construire en langage clair et de laisser un LLM générer, exécuter et itérer sur des applications complètes — frontend, backend et configuration inclus.

Contrairement aux outils de codage IA basés sur le cloud, l'auto-hébergement de bolt.diy signifie que votre code, vos invites et vos clés API restent sur votre VPS. Vous connectez les fournisseurs LLM que vous utilisez déjà — OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, les modèles Ollama locaux, et plus encore — afin de ne jamais être lié à un seul fournisseur ou niveau d'abonnement.