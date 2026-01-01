Déployer ZeroNote en un clic.
Application chiffrée unifiée pour les notes, les mots de passe, les signets et la 2FA avec un chiffrement AES côté client à connaissance nulle.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec ZeroNote
ZeroNote est une application de productivité unifiée auto-hébergée qui consolide la prise de notes, la gestion des mots de passe, les signets et les codes d'authentification à deux facteurs dans une seule application chiffrée. Elle utilise le chiffrement AES côté client avec une architecture à connaissance nulle — le serveur ne voit jamais vos données non chiffrées, seul votre appareil peut les déchiffrer.
L'auto-hébergement de ZeroNote sur un VPS combine quatre outils distincts en un seul service privé et chiffré que vous contrôlez entièrement. Le stockage SQLite axé sur le mode hors ligne garantit que les données sont toujours disponibles sans connexion Internet, le balisage automatique intelligent organise les éléments automatiquement, et la synchronisation P2P ou S3 optionnelle étend la disponibilité sur tous les appareils.
Principales fonctionnalités de ZeroNote
Chiffrement sans connaissance
Le chiffrement AES côté client garantit que vos notes, mots de passe et codes 2FA sont chiffrés avant de quitter votre appareil.
Outil unifié
Remplacez le gestionnaire de mots de passe séparé, l'application de notes, le gestionnaire de favoris et l'authentificateur 2FA par une seule application auto-hébergée.
Stockage hors ligne d'abord
Les données sont stockées localement dans SQLite afin que votre coffre-fort reste accessible même sans connexion internet active.
Balisage automatique intelligent
Les balises intelligentes catégorisent automatiquement les entrées en fonction du type de contenu et des mots-clés, maintenant votre coffre-fort organisé sans effort manuel.
Synchronisation P2P et S3
En option, synchronisez votre coffre-fort chiffré sur plusieurs appareils en utilisant la synchronisation pair-à-pair ou votre propre compartiment de stockage compatible S3.
Pourquoi choisir Hostinger pour ZeroNote
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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