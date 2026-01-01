MeTube est une interface web pour yt-dlp, accessible via navigateur, qui vous permet de télécharger des vidéos depuis YouTube et plus de 1 000 autres plateformes depuis n'importe quel appareil sans installer de logiciel. Il prend en charge la sélection de qualité jusqu'à 4K, l'extraction audio uniquement au format MP3, le téléchargement de playlists et de chaînes, ainsi qu'une file d'attente de téléchargement en temps réel avec suivi de la progression — le tout depuis une interface épurée et adaptée aux mobiles.

L'auto-hébergement de MeTube sur votre VPS présente plusieurs avantages : les téléchargements s'effectuent à la vitesse d'un centre de données, les fichiers sont stockés côté serveur pour une récupération ultérieure, et le service reste fonctionnel même en cas de changements sur les plateformes. Cela vous affranchit des extensions de navigateur qui peuvent cesser de fonctionner ou des outils de téléchargement commerciaux qui imposent des limites de qualité et exigent la création de comptes.