Déployer MeTube en 1 clic.
Interface web auto-hébergée pour télécharger des vidéos depuis YouTube et plus de 1 000 autres sites via yt-dlp.
Trouvez le forfait VPS idéal pour MeTube
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec MeTube
MeTube est une interface web pour yt-dlp, accessible via navigateur, qui vous permet de télécharger des vidéos depuis YouTube et plus de 1 000 autres plateformes depuis n'importe quel appareil sans installer de logiciel. Il prend en charge la sélection de qualité jusqu'à 4K, l'extraction audio uniquement au format MP3, le téléchargement de playlists et de chaînes, ainsi qu'une file d'attente de téléchargement en temps réel avec suivi de la progression — le tout depuis une interface épurée et adaptée aux mobiles.
L'auto-hébergement de MeTube sur votre VPS présente plusieurs avantages : les téléchargements s'effectuent à la vitesse d'un centre de données, les fichiers sont stockés côté serveur pour une récupération ultérieure, et le service reste fonctionnel même en cas de changements sur les plateformes. Cela vous affranchit des extensions de navigateur qui peuvent cesser de fonctionner ou des outils de téléchargement commerciaux qui imposent des limites de qualité et exigent la création de comptes.
Principales fonctionnalités de MeTube
Plus de 1 000 sites pris en charge
Téléchargez depuis YouTube, Vimeo, Twitch, SoundCloud, et plus d'un millier d'autres plateformes vidéo et audio.
Qualité Jusqu'à 4K
Sélectionnez la résolution et le format exacts dont vous avez besoin, y compris l'extraction audio seule vers le format MP3 ou d'autres formats.
Téléchargements de playlists
Mettez en file d'attente une playlist ou une chaîne entière pour un téléchargement par lots et laissez le serveur le traiter en arrière-plan.
Accès via navigateur
Aucun logiciel client n'est nécessaire — gérez les téléchargements depuis n'importe quel téléphone, tablette ou ordinateur avec un navigateur web.
Vitesses de téléchargement du centre de données
Les téléchargements s'exécutent sur votre VPS à pleine bande passante du serveur, libérant ainsi votre appareil local et votre connexion Internet.
Pourquoi choisir Hostinger pour MeTube
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
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