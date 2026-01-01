Jusqu’à 70 % de rabais sur Odoo

Déployer Odoo en 1 clic.

Suite ERP et CRM open source couvrant les ventes, la comptabilité, les stocks, le commerce électronique, et plus encore sur une plateforme intégrée.

Lancez votre application instantanément
Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites
VPS géré par l’IA
$ CA12,29/mois
Choisir un forfait
Garantie de remboursement de 30 jours
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Trouvez le forfait VPS idéal pour Odoo

Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Odoo

Odoo est une suite complète de gestion d'entreprise open source utilisée par plus de 10 millions d'utilisateurs dans 120 pays. Sa conception modulaire vous permet de commencer avec les applications dont vous avez besoin — CRM, comptabilité, inventaire, e-commerce ou gestion de projet — et de vous développer à mesure que votre entreprise grandit, le tout à partir d'une interface unifiée unique.

L'auto-hébergement d'Odoo sur votre VPS élimine les coûts d'abonnement par utilisateur, garde toutes vos données commerciales sous votre contrôle et vous donne la liberté d'installer des modules et des intégrations personnalisés sans restrictions. Ce modèle inclut PostgreSQL pour un stockage de données fiable.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Odoo

CRM et ventes intégrés

Suivez les prospects, gérez les pipelines et automatisez les suivis dans un CRM qui se connecte directement à la facturation et à l'inventaire.

E-commerce intégré

Lancez une boutique en ligne avec un créateur de sites Web par glisser-déposer, un catalogue de produits et des intégrations de passerelles de paiement.

Comptabilité et Facturation

Gérez la facturation multi-devises, la conformité fiscale et le rapprochement bancaire sans outil comptable distinct.

Inventaire et Fabrication

Gérer les stocks dans plusieurs entrepôts, exécuter des flux de travail MRP et suivre la production avec prise en charge du scan de codes-barres.

Boutique d'applications modulaire

Choisissez parmi plus de 30 000 modules tiers pour étendre Odoo avec des flux de travail et des intégrations spécifiques à l'industrie.

Pourquoi choisir Hostinger pour Odoo

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Hébergez localement. Performez mondialement.

Sélectionnez un serveur situé à proximité de votre public pour accélérer le chargement de votre site. Nos centres de données sont répartis en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

Omkar
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L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

Garantie de remboursement de 30 jours

Profitez d’un essai sans risque avec notre garantie de remboursement de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour en savoir plus.

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