Déployer Odoo en 1 clic.
Suite ERP et CRM open source couvrant les ventes, la comptabilité, les stocks, le commerce électronique, et plus encore sur une plateforme intégrée.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Odoo
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Odoo
Odoo est une suite complète de gestion d'entreprise open source utilisée par plus de 10 millions d'utilisateurs dans 120 pays. Sa conception modulaire vous permet de commencer avec les applications dont vous avez besoin — CRM, comptabilité, inventaire, e-commerce ou gestion de projet — et de vous développer à mesure que votre entreprise grandit, le tout à partir d'une interface unifiée unique.
L'auto-hébergement d'Odoo sur votre VPS élimine les coûts d'abonnement par utilisateur, garde toutes vos données commerciales sous votre contrôle et vous donne la liberté d'installer des modules et des intégrations personnalisés sans restrictions. Ce modèle inclut PostgreSQL pour un stockage de données fiable.
Principales fonctionnalités de Odoo
CRM et ventes intégrés
Suivez les prospects, gérez les pipelines et automatisez les suivis dans un CRM qui se connecte directement à la facturation et à l'inventaire.
E-commerce intégré
Lancez une boutique en ligne avec un créateur de sites Web par glisser-déposer, un catalogue de produits et des intégrations de passerelles de paiement.
Comptabilité et Facturation
Gérez la facturation multi-devises, la conformité fiscale et le rapprochement bancaire sans outil comptable distinct.
Inventaire et Fabrication
Gérer les stocks dans plusieurs entrepôts, exécuter des flux de travail MRP et suivre la production avec prise en charge du scan de codes-barres.
Boutique d'applications modulaire
Choisissez parmi plus de 30 000 modules tiers pour étendre Odoo avec des flux de travail et des intégrations spécifiques à l'industrie.
Pourquoi choisir Hostinger pour Odoo
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
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