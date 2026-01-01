Déployer Qdrant en 1 clic.
Base de données vectorielle open source haute performance pour la recherche sémantique, les recommandations et les applications basées sur l'IA.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Qdrant
Qdrant est un moteur de recherche par similarité vectorielle open source de qualité production, conçu spécifiquement pour les applications d'IA et d'apprentissage automatique. Il stocke des vecteurs multidimensionnels ainsi que de riches métadonnées associées et exécute des requêtes de plus proche voisin avec une latence inférieure à la milliseconde, grâce à l'indexation HNSW, à de multiples métriques de distance et à un filtrage avancé — le tout accessible via des API REST et gRPC.
L'auto-hébergement de Qdrant sur un VPS offre un contrôle total sur l'allocation de mémoire, la configuration de l'indexation et la résidence des données, sans la tarification par requête ni les limites de connexion des services de base de données vectorielles gérés. Cela le rend idéal pour les startups d'IA et les équipes qui mettent à l'échelle la recherche sémantique ou les pipelines RAG.
Principales fonctionnalités de Qdrant
Recherche sous-milliseconde
L'indexation HNSW permet des requêtes de plus proches voisins quasi instantanées sur des millions de vecteurs, maintenant les applications d'IA réactives à n'importe quelle échelle.
Filtrage de la charge utile
Filtrer les résultats de recherche par des champs de métadonnées arbitraires au moment de la requête, en combinant la similarité vectorielle avec des conditions structurées dans une seule requête.
Plusieurs métriques de distance
Choisissez la distance cosinus, euclidienne ou du produit scalaire pour correspondre au modèle d'intégration utilisé par votre application sans réindexer les données.
API REST et gRPC
Intégrez Qdrant dans n'importe quel langage ou framework en utilisant l'interface REST OpenAPI ou l'API gRPC à haut débit pour les charges de travail sensibles à la latence.
Prise en charge de la quantification
La quantification scalaire et produit réduit considérablement l'empreinte mémoire, vous permettant d'indexer des ensembles de données plus volumineux sur le même matériel sans perte de qualité.
Pourquoi choisir Hostinger pour Qdrant
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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