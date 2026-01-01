Qdrant est un moteur de recherche par similarité vectorielle open source de qualité production, conçu spécifiquement pour les applications d'IA et d'apprentissage automatique. Il stocke des vecteurs multidimensionnels ainsi que de riches métadonnées associées et exécute des requêtes de plus proche voisin avec une latence inférieure à la milliseconde, grâce à l'indexation HNSW, à de multiples métriques de distance et à un filtrage avancé — le tout accessible via des API REST et gRPC.

L'auto-hébergement de Qdrant sur un VPS offre un contrôle total sur l'allocation de mémoire, la configuration de l'indexation et la résidence des données, sans la tarification par requête ni les limites de connexion des services de base de données vectorielles gérés. Cela le rend idéal pour les startups d'IA et les équipes qui mettent à l'échelle la recherche sémantique ou les pipelines RAG.