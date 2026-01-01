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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Qdrant

Qdrant est un moteur de recherche par similarité vectorielle open source de qualité production, conçu spécifiquement pour les applications d'IA et d'apprentissage automatique. Il stocke des vecteurs multidimensionnels ainsi que de riches métadonnées associées et exécute des requêtes de plus proche voisin avec une latence inférieure à la milliseconde, grâce à l'indexation HNSW, à de multiples métriques de distance et à un filtrage avancé — le tout accessible via des API REST et gRPC.

L'auto-hébergement de Qdrant sur un VPS offre un contrôle total sur l'allocation de mémoire, la configuration de l'indexation et la résidence des données, sans la tarification par requête ni les limites de connexion des services de base de données vectorielles gérés. Cela le rend idéal pour les startups d'IA et les équipes qui mettent à l'échelle la recherche sémantique ou les pipelines RAG.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Qdrant

Recherche sous-milliseconde

L'indexation HNSW permet des requêtes de plus proches voisins quasi instantanées sur des millions de vecteurs, maintenant les applications d'IA réactives à n'importe quelle échelle.

Filtrage de la charge utile

Filtrer les résultats de recherche par des champs de métadonnées arbitraires au moment de la requête, en combinant la similarité vectorielle avec des conditions structurées dans une seule requête.

Plusieurs métriques de distance

Choisissez la distance cosinus, euclidienne ou du produit scalaire pour correspondre au modèle d'intégration utilisé par votre application sans réindexer les données.

API REST et gRPC

Intégrez Qdrant dans n'importe quel langage ou framework en utilisant l'interface REST OpenAPI ou l'API gRPC à haut débit pour les charges de travail sensibles à la latence.

Prise en charge de la quantification

La quantification scalaire et produit réduit considérablement l'empreinte mémoire, vous permettant d'indexer des ensembles de données plus volumineux sur le même matériel sans perte de qualité.

Pourquoi choisir Hostinger pour Qdrant

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

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Maxim Shishkin
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Martin K
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