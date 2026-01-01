Jellystat est une application de statistiques open source conçue spécifiquement pour le serveur multimédia Jellyfin, inspirée du style d'analyse de Tautulli pour Plex. Elle se connecte à l'API de votre serveur Jellyfin et collecte en continu les données de lecture, l'activité des utilisateurs et les informations de la médiathèque, présentant le tout via des graphiques interactifs et des tableaux de bord détaillés par utilisateur.

L'auto-hébergement de Jellystat sur un VPS garde votre historique de visionnage et les analyses de votre serveur entièrement sous votre contrôle, à l'abri des services de suivi tiers. Une base de données PostgreSQL incluse persiste les données de lecture historiques lors des mises à jour des conteneurs, et le système de sauvegarde intégré enregistre vos statistiques et votre configuration afin que les analyses survivent aux mises à niveau et aux migrations sans exportations manuelles.