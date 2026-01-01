Déployer Jellystat en 1 clic.
Tableau de bord open source de statistiques et de perspectives pour le serveur multimédia Jellyfin, avec un suivi détaillé de la lecture et des analyses d'utilisateurs.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Jellystat
Jellystat est une application de statistiques open source conçue spécifiquement pour le serveur multimédia Jellyfin, inspirée du style d'analyse de Tautulli pour Plex. Elle se connecte à l'API de votre serveur Jellyfin et collecte en continu les données de lecture, l'activité des utilisateurs et les informations de la médiathèque, présentant le tout via des graphiques interactifs et des tableaux de bord détaillés par utilisateur.
L'auto-hébergement de Jellystat sur un VPS garde votre historique de visionnage et les analyses de votre serveur entièrement sous votre contrôle, à l'abri des services de suivi tiers. Une base de données PostgreSQL incluse persiste les données de lecture historiques lors des mises à jour des conteneurs, et le système de sauvegarde intégré enregistre vos statistiques et votre configuration afin que les analyses survivent aux mises à niveau et aux migrations sans exportations manuelles.
Principales fonctionnalités de Jellystat
Suivi de lecture
Chaque flux Jellyfin est enregistré avec l'utilisateur, l'élément, l'appareil et la durée de visionnage afin que vous ayez un historique complet de l'activité du serveur multimédia.
Aperçus de l'activité des utilisateurs
Les tableaux de bord par utilisateur affichent le temps de visionnage, le contenu favori et les habitudes de visionnage pour l'ensemble du foyer, permettant une ventilation transparente de l'utilisation des médias.
Statistiques de la bibliothèque
Des analyses détaillées de films, d'émissions et d'autres contenus par genre, codec et résolution révèlent la composition de votre médiathèque.
Sauvegardes intégrées
La sauvegarde et la restauration en un clic de la base de données Jellystat protègent vos statistiques historiques lors des mises à niveau, des migrations et des changements d'hôte.
Authentification sécurisée
La connexion basée sur JWT protège le tableau de bord analytique de l'accès public sans dépendre des comptes utilisateur Jellyfin pour la connexion.
Pourquoi choisir Hostinger pour Jellystat
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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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