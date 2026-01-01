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Serveur de musique Python extensible qui diffuse depuis des fichiers locaux, Spotify, SoundCloud, TuneIn, et plus encore via une seule interface de navigateur.

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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Mopidy

Mopidy est un serveur de musique extensible écrit en Python qui relie des dizaines de sources audio derrière une seule file d'attente de lecture. Avec les extensions correspondantes installées, il peut diffuser des fichiers locaux aux côtés de Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, des podcasts et de la radio Internet, tout en les exposant via des API MPD, HTTP et JSON-RPC afin que tout client MPD ou interface web puisse piloter la même bibliothèque.

Ce modèle regroupe Mopidy avec la populaire interface web Iris, vous offrant une interface basée sur navigateur pour parcourir les bibliothèques, créer des files d'attente et gérer des listes de lecture depuis n'importe quel appareil. L'auto-hébergement de Mopidy sur un VPS maintient vos sources musicales agrégées derrière un point d'accès privé unique, sans frais d'abonnement par source au-delà des fournisseurs en amont que vous utilisez déjà.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Mopidy

Iris frontend web

L'extension Iris fournie offre une interface utilisateur de navigateur soignée pour parcourir les sources, mettre des titres en file d'attente et gérer les listes de lecture depuis un ordinateur de bureau ou un appareil mobile.

Lecture multi-sources

Installez des extensions pour fusionner Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, les podcasts et les fichiers locaux en une seule file d'attente unifiée.

Prise en charge du protocole MPD

Implémente le protocole Music Player Daemon sur le port 6600 afin que tout client MPD comme ncmpcpp, M.A.L.P. ou Cantata puisse contrôler la lecture.

Extensions installables par Pip

Ajoutez de nouvelles sources au moment du déploiement via la variable PIP_PACKAGES sans reconstruire l'image ni modifier les fichiers de configuration.

API HTTP JSON-RPC

L'API HTTP et WebSocket complète vous permet de créer des contrôleurs personnalisés, des assistants vocaux ou des déclencheurs domotiques autour du même moteur.

Snapcast prêt

Le pipeline audio par défaut écrit dans un FIFO Snapcast afin que vous puissiez superposer une lecture synchronisée multi-pièces par-dessus chaque fois que vous en avez besoin.

Pourquoi choisir Hostinger pour Mopidy

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

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Maxim Shishkin
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