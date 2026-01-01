Déployer Shaarli en 1 clic.
Service de favoris personnel, minimaliste et ultra-rapide qui stocke tout dans une base de données à fichier plat unique — aucun SQL requis.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Shaarli
Shaarli est un service de favoris personnel et minimaliste, conçu comme un remplacement auto-hébergé de l'original del.icio.us. Il stocke chaque favori dans un seul fichier PHP plat — pas de serveur de base de données, pas de migrations, pas de mises à jour de schéma — et affiche un flux propre et anti-chronologique de liens, de notes et de mises à jour de style microblog que vous pouvez garder public, privé ou mélanger par élément.
L'auto-hébergement de Shaarli sur votre VPS vous offre une archive de liens privée sous votre propre domaine, un flux RSS/Atom de vos partages, un système de notes compatible Markdown, ainsi qu'un marque-page et une API mobile qui transforment n'importe quel navigateur ou application en une cible de sauvegarde en un clic. L'ensemble de la pile est un conteneur PHP unique avec un fichier JSON en arrière-plan — les sauvegardes sont une simple copie de fichier.
Principales fonctionnalités de Shaarli
Stockage de fichiers plats
Les signets résident dans un unique magasin de données PHP, sans serveur de base de données à installer, optimiser ou sauvegarder — copiez le fichier et vous avez votre archive.
Flux anti-chronologique
Chaque signet, note ou publication de microblog se retrouve dans une chronologie bien organisée avec des balises, une recherche en texte intégral et des contrôles de confidentialité par lien.
Flux RSS et Atom
Les flux RSS et Atom intégrés transforment votre Shaarli en un blog de liens public ou une source de lecteur de flux privé — fonctionne avec toutes les applications de lecture.
Bookmarklet et API REST
Enregistrez des liens depuis n'importe quel navigateur avec le bookmarklet fourni, ou poussez-les depuis des applications mobiles et de bureau en utilisant l'API REST typée.
Notes Markdown
Rédigez des notes plus longues et des micro-articles de blog en Markdown à côté des signets, avec une visibilité publique optionnelle pour le partage.
Empreinte légère
Un conteneur PHP unique sans serveur de base de données fonctionne confortablement sur les plus petits plans VPS sans rivaliser avec d'autres applications pour les ressources.
Pourquoi choisir Hostinger pour Shaarli
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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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