Déployer Jotty en 1 clic.
Application légère de prise de notes et de gestion de tâches basée sur des fichiers, avec Markdown et tableaux Kanban — aucune base de données requise.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Jotty
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Jotty
Jotty est un outil de productivité minimaliste et auto-hébergé qui stocke tout dans des fichiers Markdown et JSON — aucune base de données à gérer. Il combine un éditeur WYSIWYG TipTap pour des notes enrichies et des checklists, avec des tableaux Kanban et un suivi du temps de base, couvrant la gestion des tâches quotidiennes sans complexité inutile.
Héberger Jotty sur votre propre VPS signifie que vos notes et listes de tâches restent privées, accessibles depuis n'importe quel appareil et sans frais d'abonnement. Le support multi-utilisateur avec un panneau d'administration permet aux familles ou aux petites équipes de partager une seule instance, avec des collections de notes distinctes et un partage collaboratif optionnel via des liens.
Principales fonctionnalités de Jotty
Stockage basé sur fichier
Les notes et les tâches sont enregistrées sous forme de fichiers Markdown et JSON — faciles à sauvegarder, à gérer les versions ou à migrer sans outils d'exportation propriétaires.
Éditeur de texte enrichi
L'éditeur WYSIWYG propulsé par TipTap prend en charge le Markdown, les blocs de code avec coloration syntaxique et les listes de contrôle par glisser-déposer pour une prise de notes productive.
Tableaux Kanban
Visualisez les flux de travail des tâches avec des tableaux de projet de style Kanban et un suivi du temps intégré, sans déployer une plateforme de gestion de projet lourde.
Accès multi-utilisateur
Le panneau d'administration prend en charge plusieurs comptes d'utilisateur avec des collections de notes distinctes et des liens partageables pour une collaboration sélective.
Pourquoi choisir Hostinger pour Jotty
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Hébergez localement. Performez mondialement.
Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.
Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.
Explorez d'autres applications à déployer
AFFiNE
Espace de travail tout-en-un combinant documents, tableaux blancs et bases de données avec l'IA