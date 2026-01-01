Déployer Nuclio en un clic.
Plateforme sans serveur open source haute performance pour le traitement d'événements et de données en temps réel avec mise à l'échelle automatique et support GPU.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Nuclio
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Nuclio
Nuclio est une plateforme serverless open-source haute performance pour le traitement des événements et des données en temps réel. Elle exécute votre code sous forme de fonctions qui réagissent à un large éventail de déclencheurs — HTTP, Kafka, Kinesis, RabbitMQ, MQTT, NATS et tâches cron planifiées — et met automatiquement à l'échelle chaque fonction en fonction de la demande. Les fonctions s'exécutent dans des conteneurs dédiés, construits et déployés directement depuis le tableau de bord du navigateur.
Contrairement aux outils d'automatisation généraux, Nuclio est conçu pour la vitesse, traitant des centaines de milliers d'événements par seconde par processus, avec une accélération GPU optionnelle pour l'inférence de machine learning. L'auto-hébergement de Nuclio sur votre propre VPS vous permet de garder vos pipelines de données, modèles et sources d'événements sous votre contrôle total, sans frais de cloud par invocation et sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.
Principales fonctionnalités de Nuclio
Déclencheurs d'événements en temps réel
Déclenchez des fonctions à partir de HTTP, Kafka, Kinesis, RabbitMQ, MQTT, NATS et de planifications cron sans écrire de code de liaison.
Mise à l'échelle automatique
Chaque fonction s'adapte à la hausse en cas de charge et à la baisse en cas d'inactivité, assurant une utilisation efficace des ressources pour l'ensemble de vos charges de travail.
Runtimes multi-langues
Écrivez des fonctions en Go, Python, Java, .NET, Node.js ou Shell en utilisant le runtime le mieux adapté à chaque tâche.
Inférence accélérée par GPU
Attachez des GPU à des fonctions pour une inférence rapide d'apprentissage automatique et des pipelines de traitement en temps réel gourmands en données.
Tableau de bord basé sur navigateur
Créez, déployez, invoquez et surveillez des fonctions à partir d'une interface utilisateur web épurée sans jamais quitter le navigateur.
Pourquoi choisir Hostinger pour Nuclio
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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