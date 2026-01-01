Déployer DHIS2 en un clic.
Plateforme d'information sur la santé open source utilisée par les services de santé nationaux dans plus de 70 pays à travers le monde.
Trouvez le forfait VPS idéal pour DHIS2
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec DHIS2
DHIS2 est le plus grand système de gestion de l'information sanitaire open-source au monde, déployé dans plus de 70 pays pour collecter, analyser et rapporter des données de santé de routine, de vaccination, de surveillance des maladies et de logistique. Construit par l'Université d'Oslo et une communauté mondiale de partenaires du secteur public, il soutient des programmes de santé nationaux desservant environ 2,4 milliards de personnes.
L'auto-hébergement de DHIS2 sur votre propre VPS maintient les données sensibles des patients et des programmes entièrement sous votre juridiction, vous permet d'adapter les métadonnées, les tableaux de bord et les intégrations aux flux de travail locaux, et évite les frais par utilisateur associés aux fournisseurs de HMIS propriétaires.
Principales fonctionnalités de DHIS2
Capture de données multicanal
Recueillir des données agrégées, individuelles et événementielles via des formulaires web, des clients Android, des SMS et des importations en masse dans des milliers d'installations.
Statistiques visuelles
Créez des tableaux croisés dynamiques, des graphiques, des cartes et des tableaux de bord directement à partir des données collectées sans exporter vers des outils externes.
Programmes de suivi
Suivez les cas individuels, les bénéficiaires et les chaînes d'approvisionnement au fil du temps grâce à des programmes de suivi longitudinal configurables.
Gestion des métadonnées
Définir les unités organisationnelles, les éléments de données, les indicateurs et les règles de validation au moyen d'un modèle flexible adapté par les ministères de la santé.
API Web RESTful
Intégrez les registres, les systèmes de laboratoire et les pipelines de rapports via une API REST documentée et la plateforme d'applications DHIS2.
Android hors ligne d'abord
Les agents de terrain saisissent des données hors ligne avec l'application DHIS2 Android Capture et les synchronisent une fois la connectivité rétablie.
Pourquoi choisir Hostinger pour DHIS2
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
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