Jusqu’à 70 % de rabais sur DHIS2

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Plateforme d'information sur la santé open source utilisée par les services de santé nationaux dans plus de 70 pays à travers le monde.

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VPS géré par l’IA
$ CA12,29/mois
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Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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KVM 2
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec DHIS2

DHIS2 est le plus grand système de gestion de l'information sanitaire open-source au monde, déployé dans plus de 70 pays pour collecter, analyser et rapporter des données de santé de routine, de vaccination, de surveillance des maladies et de logistique. Construit par l'Université d'Oslo et une communauté mondiale de partenaires du secteur public, il soutient des programmes de santé nationaux desservant environ 2,4 milliards de personnes.

L'auto-hébergement de DHIS2 sur votre propre VPS maintient les données sensibles des patients et des programmes entièrement sous votre juridiction, vous permet d'adapter les métadonnées, les tableaux de bord et les intégrations aux flux de travail locaux, et évite les frais par utilisateur associés aux fournisseurs de HMIS propriétaires.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de DHIS2

Capture de données multicanal

Recueillir des données agrégées, individuelles et événementielles via des formulaires web, des clients Android, des SMS et des importations en masse dans des milliers d'installations.

Statistiques visuelles

Créez des tableaux croisés dynamiques, des graphiques, des cartes et des tableaux de bord directement à partir des données collectées sans exporter vers des outils externes.

Programmes de suivi

Suivez les cas individuels, les bénéficiaires et les chaînes d'approvisionnement au fil du temps grâce à des programmes de suivi longitudinal configurables.

Gestion des métadonnées

Définir les unités organisationnelles, les éléments de données, les indicateurs et les règles de validation au moyen d'un modèle flexible adapté par les ministères de la santé.

API Web RESTful

Intégrez les registres, les systèmes de laboratoire et les pipelines de rapports via une API REST documentée et la plateforme d'applications DHIS2.

Android hors ligne d'abord

Les agents de terrain saisissent des données hors ligne avec l'application DHIS2 Android Capture et les synchronisent une fois la connectivité rétablie.

Pourquoi choisir Hostinger pour DHIS2

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité digne de confiance

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Hébergez localement. Performez mondialement.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

Omkar
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L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

Garantie de remboursement de 30 jours

Profitez d’un essai sans risque avec notre garantie de remboursement de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour en savoir plus.

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