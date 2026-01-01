Déployer Ghostfolio en un clic.
Tableau de bord de gestion de patrimoine open-source et axé sur la confidentialité pour le suivi des investissements en actions, ETF et cryptomonnaies.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Ghostfolio
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Ghostfolio
Ghostfolio est un tableau de bord open source pour les finances personnelles qui regroupe votre portefeuille d'investissement sur plusieurs classes d'actifs — actions, ETF, cryptomonnaies, et plus encore — en une seule vue unifiée. Il offre des analyses de performance détaillées, des rendements pondérés dans le temps et des données de marché en temps réel, sans envoyer vos données financières à des services tiers.
L'auto-hébergement de Ghostfolio sur votre VPS vous assure un contrôle total sur vos informations financières sensibles. Ce déploiement inclut PostgreSQL pour la persistance des données et Redis pour la mise en cache, assurant des calculs de portefeuille rapides et des performances fiables à mesure que votre historique de transactions s'allonge.
Principales fonctionnalités de Ghostfolio
Suivi multi-actifs
Surveillez les actions, les ETF, les cryptomonnaies, les obligations et les actifs alternatifs dans un tableau de bord de portefeuille unifié.
Statistiques de performance
Les rendements pondérés dans le temps détaillés, le taux de rendement interne et les métriques de performance annualisées vous aident à évaluer vos décisions d'investissement.
Conception axée sur la confidentialité
Toutes les données financières restent sur votre propre serveur — aucun accès cloud tiers à votre portefeuille ou à l'historique de vos transactions.
Suivi des dividendes
Suivre les revenus et les distributions de dividendes pour toutes les participations, avec des rapports de revenus et des calculs de rendement.
Importation CSV
Importez des transactions à partir de fichiers CSV et de diverses plateformes de courtage pour intégrer rapidement l'historique de votre portefeuille existant.
Pourquoi choisir Hostinger pour Ghostfolio
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
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