Ghostfolio est un tableau de bord open source pour les finances personnelles qui regroupe votre portefeuille d'investissement sur plusieurs classes d'actifs — actions, ETF, cryptomonnaies, et plus encore — en une seule vue unifiée. Il offre des analyses de performance détaillées, des rendements pondérés dans le temps et des données de marché en temps réel, sans envoyer vos données financières à des services tiers.

L'auto-hébergement de Ghostfolio sur votre VPS vous assure un contrôle total sur vos informations financières sensibles. Ce déploiement inclut PostgreSQL pour la persistance des données et Redis pour la mise en cache, assurant des calculs de portefeuille rapides et des performances fiables à mesure que votre historique de transactions s'allonge.