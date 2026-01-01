Déployer Papra en 1 clic.
Plateforme de gestion de documents open-source minimaliste pour archiver et récupérer vos fichiers importants.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Papra
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Papra
Papra est une plateforme open-source de gestion et d'archivage de documents conçue pour le stockage à long terme et la récupération facile de documents personnels et organisationnels — reçus, garanties, contrats et tout ce que vous devez conserver. Contrairement aux solutions DMS lourdes, Papra se concentre sur la simplicité : téléchargez des documents, étiquetez-les, recherchez-les et retrouvez-les des années plus tard.
L'auto-hébergement de Papra sur votre propre VPS place vos documents sous votre contrôle total, sans accès tiers, sans frais par document et sans limites de stockage au-delà de votre propre disque. La base de données SQLite intégrée signifie zéro dépendance infrastructurelle — juste un seul conteneur et un volume.
Principales fonctionnalités de Papra
Recherche en texte intégral
Recherchez instantanément dans le contenu des documents, les balises et les métadonnées — y compris le texte extrait des images numérisées via OCR.
Règles de balisage automatisées
Définissez des règles pour étiqueter automatiquement les documents entrants en fonction des modèles de nom de fichier ou du contenu, afin de maintenir vos archives organisées sans effort manuel.
Ingestion d'e-mails
Envoyez des documents directement dans votre boîte de réception Papra par e-mail, facilitant ainsi l'archivage des reçus et des factures dès leur arrivée.
Organisations et partage
Créez plusieurs organisations et invitez des collaborateurs, afin que les familles ou les petites équipes puissent gérer des documents ensemble dans des espaces séparés.
API et webhooks
Intégrez Papra à d'autres outils en utilisant l'API REST, la CLI, le SDK et les webhooks pour des flux de travail de documents automatisés.
Pourquoi choisir Hostinger pour Papra
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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