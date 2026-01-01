Déployer WhoDB en 1 clic.
Explorateur de bases de données web léger pour Postgres, MySQL, SQLite, MongoDB, Redis, et plus encore.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec WhoDB
WhoDB est un outil de gestion de base de données rapide et léger qui vous permet d'explorer et d'interroger plusieurs systèmes de bases de données via une interface web unique.
Il prend en charge PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, MongoDB, Redis, ElasticSearch et ClickHouse, ce qui en fait un choix polyvalent pour les développeurs et les administrateurs qui travaillent avec diverses piles de données.
WhoDB se concentre sur la simplicité et la rapidité : connectez-vous à vos bases de données directement depuis l'interface utilisateur, exécutez des requêtes, parcourez les tables et inspectez les données — aucune configuration complexe ni logiciel client lourd n'est requis. Intégrez en option des modèles d'IA comme OpenAI ou Ollama pour générer des requêtes à partir du langage naturel directement au sein de l'interface.
Principales fonctionnalités de WhoDB
Support multi-bases de données
Connectez-vous à PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, MongoDB, Redis, ElasticSearch et ClickHouse depuis une interface unifiée.
Requêtes assistées par l'IA
Utiliser OpenAI, Anthropic, ou un modèle Ollama local pour générer des requêtes SQL et NoSQL à partir d'invites en langage naturel directement dans l'éditeur.
Navigation et édition de tables
Parcourir, filtrer, paginer et modifier les lignes dans les tableaux et les collections, rendant l'inspection et les corrections de données de routine rapides et intuitives.
Déploiement léger
Livré sous forme d'un conteneur Docker unique sans dépendances externes, il démarre donc en quelques secondes et ajoute une surcharge minimale à votre VPS.
Pourquoi choisir Hostinger pour WhoDB
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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