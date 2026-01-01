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Déployer Linkding en 1 clic.

Gestionnaire de favoris minimaliste auto-hébergé avec organisation par étiquettes et recherche plein texte.

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VPS géré par l’IA
$ CA9,09/mois
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Trouvez le forfait VPS idéal pour Linkding

67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Linkding

Linkding est un gestionnaire de signets épuré et auto-hébergé, conçu pour la vitesse et la simplicité. Il extrait automatiquement les titres et descriptions des pages lorsque vous enregistrez un lien, prend en charge le balisage hiérarchique et offre une puissante recherche en texte intégral sur l'ensemble de votre collection. Son interface épurée permet de se concentrer sur vos signets plutôt que sur l'outil lui-même.

L'auto-hébergement de Linkding sur votre propre VPS préserve entièrement la confidentialité de vos habitudes de navigation et de vos centres d'intérêt de recherche, sans publicité, sans suivi et sans accès tiers. Un seul conteneur léger avec stockage SQLite signifie une utilisation minimale des ressources et une maintenance facile.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Linkding

Organisation par tags

Organisez les favoris avec des balises hiérarchiques et l'autocomplétion pour catégoriser et récupérer rapidement les liens enregistrés.

Recherche plein texte

Recherchez parmi les titres de signets, les descriptions et le contenu des pages archivées pour trouver exactement ce que vous avez enregistré.

Archivage automatique

Archivez des instantanés de pages complètes au moment de l'enregistrement afin que le contenu mis en signet reste accessible même lorsque les URL d'origine disparaissent.

Extensions de navigateur

Enregistrez des pages vers Linkding directement depuis votre navigateur avec des extensions dédiées pour Chrome et Firefox.

Accès à l'API REST

Automatisez la gestion des signets et intégrez-la à d'autres outils via une API REST épurée.

Pourquoi choisir Hostinger pour Linkding

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

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L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

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Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

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Profitez d’un essai sans risque avec notre garantie de remboursement de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour en savoir plus.

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