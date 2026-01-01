Déployer Linkding en 1 clic.
Gestionnaire de favoris minimaliste auto-hébergé avec organisation par étiquettes et recherche plein texte.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Linkding
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Linkding
Linkding est un gestionnaire de signets épuré et auto-hébergé, conçu pour la vitesse et la simplicité. Il extrait automatiquement les titres et descriptions des pages lorsque vous enregistrez un lien, prend en charge le balisage hiérarchique et offre une puissante recherche en texte intégral sur l'ensemble de votre collection. Son interface épurée permet de se concentrer sur vos signets plutôt que sur l'outil lui-même.
L'auto-hébergement de Linkding sur votre propre VPS préserve entièrement la confidentialité de vos habitudes de navigation et de vos centres d'intérêt de recherche, sans publicité, sans suivi et sans accès tiers. Un seul conteneur léger avec stockage SQLite signifie une utilisation minimale des ressources et une maintenance facile.
Principales fonctionnalités de Linkding
Organisation par tags
Organisez les favoris avec des balises hiérarchiques et l'autocomplétion pour catégoriser et récupérer rapidement les liens enregistrés.
Recherche plein texte
Recherchez parmi les titres de signets, les descriptions et le contenu des pages archivées pour trouver exactement ce que vous avez enregistré.
Archivage automatique
Archivez des instantanés de pages complètes au moment de l'enregistrement afin que le contenu mis en signet reste accessible même lorsque les URL d'origine disparaissent.
Extensions de navigateur
Enregistrez des pages vers Linkding directement depuis votre navigateur avec des extensions dédiées pour Chrome et Firefox.
Accès à l'API REST
Automatisez la gestion des signets et intégrez-la à d'autres outils via une API REST épurée.
Pourquoi choisir Hostinger pour Linkding
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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