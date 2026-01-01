Déployer Quasarr en un clic.
Pont JDownloader qui expose un indexeur Newznab et un client de téléchargement SABnzbd pour l'ensemble de la pile média Arr.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Quasarr
Quasarr est un service Python léger qui se fait passer à la fois pour un indexeur Newznab et un client de téléchargement SABnzbd, puis transmet chaque récupération à JDownloader 2 via son API cloud My JDownloader. Le résultat est un pont transparent qui permet à Radarr, Sonarr, Lidarr, Prowlarr et Magazarr de rechercher et de télécharger à partir d'hébergeurs en un clic sans jamais toucher au véritable Usenet ou BitTorrent.
L'auto-hébergement de Quasarr sur un VPS maintient le pont en ligne 24h/24, aux côtés de JDownloader, et inclut un flux de décryptage CAPTCHA intégré pour les liens protégés. Les sponsors GitHub actifs peuvent brancher SponsorsHelper pour résoudre les CAPTCHA automatiquement.
Principales fonctionnalités de Quasarr
Pont JDownloader
Transfère chaque capture depuis Radarr, Sonarr, Lidarr et Magazarr directement dans JDownloader 2 via l'API cloud My JDownloader.
Indexeur Newznab
Quasarr expose un point de terminaison de recherche compatible Newznab afin que la pile Arr puisse trouver des versions sur les hébergeurs en un clic pris en charge en utilisant les identifiants IMDb ou des requêtes textuelles.
Émulation du client SABnzbd
Agit comme un client de téléchargement SABnzbd afin que Radarr, Sonarr et Lidarr puissent mettre en file d'attente, surveiller et importer les téléchargements terminés sans aucune modification de leur flux de travail.
Décryptage CAPTCHA
Le déchiffrement de liens intégré gère les versions protégées par CAPTCHA, avec des scripts Tampermonkey optionnels et l'intégration de SponsorsHelper pour une résolution automatique.
Catégorie et contrôle des miroirs
Les listes blanches par catégorie pour les noms d'hôte et les miroirs de téléchargement garantissent que votre bibliothèque reste sur les sources de confiance, sans modifier la configuration d'Arr.
Notifications et authentification
Les notifications Discord et Telegram facultatives, ainsi que l'authentification par formulaire ou HTTP Basic, protègent l'interface utilisateur web et vous tiennent informé.
Pourquoi choisir Hostinger pour Quasarr
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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