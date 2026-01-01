Déployer Mastodon en 1 clic.
Plateforme de microblogage auto-hébergée et fédérée qui se connecte à un réseau mondial de serveurs détenus indépendamment.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Mastodon
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Mastodon
Mastodon est le principal réseau social fédéré open source — le plus grand projet du fediverse ActivityPub, avec des milliers d'instances exploitées indépendamment et des dizaines de millions d'utilisateurs dans le monde entier. Il a l'apparence et la convivialité d'une plateforme de microblogage familière, mais chaque serveur est détenu, modéré et exploité par une personne différente, et les utilisateurs de n'importe quel serveur peuvent suivre et converser avec les utilisateurs de n'importe quel autre serveur.
L'exécution de votre propre instance Mastodon sur un VPS vous offre un foyer permanent dans le fediverse — un foyer que vous contrôlez entièrement. Vous définissez les règles, choisissez qui peut s'inscrire, décidez qui fédère avec qui, et possédez les données, sans publicité, sans chronologie algorithmique et sans plateforme tierce qui pourrait changer les conditions demain.
Principales fonctionnalités de Mastodon
Fédération ActivityPub
Prend en charge la norme W3C ActivityPub, afin que votre instance interopère avec tous les autres serveurs Mastodon, Pleroma, Misskey, et le fediverse au sens large.
Chronologie
Les publications apparaissent dans l'ordre où elles ont été envoyées — pas de classement algorithmique, pas de publicités recommandées, pas de fil d'actualité réorganisé en compétition pour l'engagement.
Modération au niveau du serveur
Les règles communautaires définies par le propriétaire, les avertissements de contenu et les blocages au niveau de l'instance vous permettent de cultiver une communauté avec le ton que vous souhaitez.
Éditeur de publication enrichi
Jusqu'à 500 caractères par publication (configurable), sondages, pièces jointes multimédias, avertissements de contenu, texte alternatif et visibilité personnalisable par publication.
API ouverte et clients
Des API REST et de streaming matures alimentent un vaste écosystème de clients mobiles et de bureau, y compris les applications officielles Mastodon pour iOS et Android.
Pourquoi choisir Hostinger pour Mastodon
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Hébergez localement. Performez mondialement.
Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.
Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.
Explorez d'autres applications à déployer
Apache Answer
Plateforme de questions-réponses open source pour le partage des connaissances en équipe et la création de communautés