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Interface de chat auto-hébergée pour exécuter localement les modèles LLaMA et Alpaca via llama.cpp sans frais d'API.

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$ CA9,09/mois
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67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Renouvellement à $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,59/mois
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Renouvellement à $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement à $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement à $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l'avance. Le tarif mensuel affiché correspond au prix total du forfait divisé par sa durée en mois.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Serge

Serge est une interface de chat open-source pour exécuter localement des modèles de langage de la famille LLaMA via llama.cpp, avec un support de premier ordre pour Alpaca, Vicuna, GPT4All et d'autres modèles affinés par la communauté. Il regroupe une interface utilisateur web SvelteKit, un backend FastAPI et un registre de modèles basé sur Redis dans un seul conteneur, vous permettant ainsi de télécharger des modèles GGUF, de gérer des sessions de chat et d'ajuster les paramètres d'inférence sans avoir à connecter plusieurs services.

L'auto-hébergement de Serge conserve toutes les invites et réponses sur votre propre VPS — aucune API externe, aucune télémétrie et aucun coût par jeton. L'inférence uniquement CPU fonctionne sans configuration supplémentaire, ce qui en fait un moyen pratique d'exécuter des LLM privés sans payer de temps GPU dans le cloud ni s'inscrire à un service d'IA tiers.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Serge

Fonctionne sur CPU

llama.cpp permet une inférence entièrement locale sans GPU, afin que vous puissiez discuter avec des modèles LLaMA quantifiés sur un VPS standard.

Registre de modèles intégré

Téléchargez et basculez entre les modèles Alpaca, Vicuna, GPT4All et d'autres modèles GGUF directement depuis l'interface web sans copie manuelle de fichiers.

Inférence réglable

Ajustez la température, le top-k, le top-p, la longueur du contexte et d'autres paramètres de génération par chat pour contrôler le style et la qualité de la réponse.

Historique de discussion persistant

Les conversations et les poids du modèle téléchargés sont stockés dans des volumes Docker et survivent aux redémarrages et aux mises à niveau des conteneurs.

API REST inclus

Le backend FastAPI expose des points de terminaison pour le clavardage, les modèles et les sessions afin que vous puissiez intégrer Serge à des scripts personnalisés, des robots ou des applications.

Aucune clé API externe

Tout fonctionne dans un seul conteneur sans nécessiter de compte OpenAI, Anthropic ou cloud — les invites ne quittent jamais votre VPS.

Pourquoi choisir Hostinger pour Serge

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

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