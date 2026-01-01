Serge est une interface de chat open-source pour exécuter localement des modèles de langage de la famille LLaMA via llama.cpp, avec un support de premier ordre pour Alpaca, Vicuna, GPT4All et d'autres modèles affinés par la communauté. Il regroupe une interface utilisateur web SvelteKit, un backend FastAPI et un registre de modèles basé sur Redis dans un seul conteneur, vous permettant ainsi de télécharger des modèles GGUF, de gérer des sessions de chat et d'ajuster les paramètres d'inférence sans avoir à connecter plusieurs services.

L'auto-hébergement de Serge conserve toutes les invites et réponses sur votre propre VPS — aucune API externe, aucune télémétrie et aucun coût par jeton. L'inférence uniquement CPU fonctionne sans configuration supplémentaire, ce qui en fait un moyen pratique d'exécuter des LLM privés sans payer de temps GPU dans le cloud ni s'inscrire à un service d'IA tiers.