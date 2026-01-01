Déployer Serge en 1 clic.
Interface de chat auto-hébergée pour exécuter localement les modèles LLaMA et Alpaca via llama.cpp sans frais d'API.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Serge
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Serge
Serge est une interface de chat open-source pour exécuter localement des modèles de langage de la famille LLaMA via llama.cpp, avec un support de premier ordre pour Alpaca, Vicuna, GPT4All et d'autres modèles affinés par la communauté. Il regroupe une interface utilisateur web SvelteKit, un backend FastAPI et un registre de modèles basé sur Redis dans un seul conteneur, vous permettant ainsi de télécharger des modèles GGUF, de gérer des sessions de chat et d'ajuster les paramètres d'inférence sans avoir à connecter plusieurs services.
L'auto-hébergement de Serge conserve toutes les invites et réponses sur votre propre VPS — aucune API externe, aucune télémétrie et aucun coût par jeton. L'inférence uniquement CPU fonctionne sans configuration supplémentaire, ce qui en fait un moyen pratique d'exécuter des LLM privés sans payer de temps GPU dans le cloud ni s'inscrire à un service d'IA tiers.
Principales fonctionnalités de Serge
Fonctionne sur CPU
llama.cpp permet une inférence entièrement locale sans GPU, afin que vous puissiez discuter avec des modèles LLaMA quantifiés sur un VPS standard.
Registre de modèles intégré
Téléchargez et basculez entre les modèles Alpaca, Vicuna, GPT4All et d'autres modèles GGUF directement depuis l'interface web sans copie manuelle de fichiers.
Inférence réglable
Ajustez la température, le top-k, le top-p, la longueur du contexte et d'autres paramètres de génération par chat pour contrôler le style et la qualité de la réponse.
Historique de discussion persistant
Les conversations et les poids du modèle téléchargés sont stockés dans des volumes Docker et survivent aux redémarrages et aux mises à niveau des conteneurs.
API REST inclus
Le backend FastAPI expose des points de terminaison pour le clavardage, les modèles et les sessions afin que vous puissiez intégrer Serge à des scripts personnalisés, des robots ou des applications.
Aucune clé API externe
Tout fonctionne dans un seul conteneur sans nécessiter de compte OpenAI, Anthropic ou cloud — les invites ne quittent jamais votre VPS.
Pourquoi choisir Hostinger pour Serge
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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