Jusqu’à 70 % de rabais sur Yuvomi

Déployer Yuvomi en 1 clic.

Planificateur familial privé auto-hébergé pour les tâches, les calendriers, les repas, les courses et les budgets du ménage, le tout dans une seule application mobile-first.

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Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites
VPS géré par l’IA
$ CA9,09/mois
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Trouvez le forfait VPS idéal pour Yuvomi

67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
Sélectionner
Renouvellement à $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,59/mois
Sélectionner
Renouvellement à $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
Sélectionner
Renouvellement à $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement à $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
67 % de réduction
KVM 1
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l'avance. Le tarif mensuel affiché correspond au prix total du forfait divisé par sa durée en mois.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Yuvomi

Yuvomi est un organisateur familial open-source qui regroupe les tâches, les calendriers partagés, les listes de courses, les plans de repas, les recettes, les budgets et les notes ménagères dans une seule application web progressive mobile-first. Chaque module est indépendant, vous pouvez donc utiliser uniquement les éléments qui conviennent à votre foyer et ignorer le reste.

L'auto-hébergement de Yuvomi sur votre propre VPS protège les données sensibles de votre foyer — plannings, reçus, listes de contacts, rappels médicaux — des services cloud tiers. La base de données SQLite prend en charge le chiffrement AES-256 optionnel au repos, et un planificateur intégré gère les sauvegardes automatiques afin que les informations de votre famille restent privées sans sacrifier la commodité.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Yuvomi

Agenda familial partagé

Coordonnez les tâches, les calendriers, les repas et les listes de courses entre tous les membres du foyer grâce à des attributions multi-utilisateurs et des notifications.

PWA mobile d'abord

S'installe comme une application web progressive offrant une expérience native sur les téléphones et les tablettes, avec des vues accessibles hors ligne pour la gestion du foyer en déplacement.

Intégrations de calendrier

Synchronisez avec Google Agenda, iCloud via CalDAV, les appareils Apple et les abonnements ICS pour conserver tous les plannings existants au même endroit.

Magasin SQLite chiffré

Le chiffrement optionnel SQLCipher AES-256 protège les données domestiques au repos, et les sauvegardes planifiées peuvent être répliquées vers n'importe quelle destination WebDAV.

Boîte à outils ménagère modulaire

Activez uniquement les modules dont vous avez besoin — budgets, planification des repas, recettes, anniversaires, contacts, documents ou entretien ménager — et ignorez le reste.

Privé et sans traqueurs

Aucun traqueur tiers, aucune télémétrie et une licence MIT vous permettent de garder le contrôle total de vos données familiales sur votre VPS.

Pourquoi choisir Hostinger pour Yuvomi

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

Garantie de remboursement de 30 jours

Profitez d’un essai sans risque avec notre garantie de remboursement de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour en savoir plus.

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