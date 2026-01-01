Déployer Yuvomi en 1 clic.
Planificateur familial privé auto-hébergé pour les tâches, les calendriers, les repas, les courses et les budgets du ménage, le tout dans une seule application mobile-first.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Yuvomi
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Yuvomi
Yuvomi est un organisateur familial open-source qui regroupe les tâches, les calendriers partagés, les listes de courses, les plans de repas, les recettes, les budgets et les notes ménagères dans une seule application web progressive mobile-first. Chaque module est indépendant, vous pouvez donc utiliser uniquement les éléments qui conviennent à votre foyer et ignorer le reste.
L'auto-hébergement de Yuvomi sur votre propre VPS protège les données sensibles de votre foyer — plannings, reçus, listes de contacts, rappels médicaux — des services cloud tiers. La base de données SQLite prend en charge le chiffrement AES-256 optionnel au repos, et un planificateur intégré gère les sauvegardes automatiques afin que les informations de votre famille restent privées sans sacrifier la commodité.
Principales fonctionnalités de Yuvomi
Agenda familial partagé
Coordonnez les tâches, les calendriers, les repas et les listes de courses entre tous les membres du foyer grâce à des attributions multi-utilisateurs et des notifications.
PWA mobile d'abord
S'installe comme une application web progressive offrant une expérience native sur les téléphones et les tablettes, avec des vues accessibles hors ligne pour la gestion du foyer en déplacement.
Intégrations de calendrier
Synchronisez avec Google Agenda, iCloud via CalDAV, les appareils Apple et les abonnements ICS pour conserver tous les plannings existants au même endroit.
Magasin SQLite chiffré
Le chiffrement optionnel SQLCipher AES-256 protège les données domestiques au repos, et les sauvegardes planifiées peuvent être répliquées vers n'importe quelle destination WebDAV.
Boîte à outils ménagère modulaire
Activez uniquement les modules dont vous avez besoin — budgets, planification des repas, recettes, anniversaires, contacts, documents ou entretien ménager — et ignorez le reste.
Privé et sans traqueurs
Aucun traqueur tiers, aucune télémétrie et une licence MIT vous permettent de garder le contrôle total de vos données familiales sur votre VPS.
Pourquoi choisir Hostinger pour Yuvomi
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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