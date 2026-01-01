Moodist est un mixeur de sons d'ambiance open source qui vous permet de superposer des paysages sonores sélectionnés pour créer l'environnement audio parfait pour la concentration, la relaxation ou le travail créatif. Avec 84 sons soigneusement choisis — de la pluie et l'ambiance forestière au bruit de café et aux variantes de bruit blanc — vous pouvez créer des mixages personnalisés adaptés à votre humeur ou à votre tâche et les enregistrer comme préréglages pour les réutiliser plus tard.

Au-delà du mixage sonore, Moodist regroupe une suite d'outils de productivité directement dans l'interface : un minuteur Pomodoro, un compte à rebours, des exercices de respiration, une liste de tâches et un bloc-notes. Les mixages peuvent être partagés via une URL afin que vos collègues ou amis puissent écouter le même paysage sonore. L'auto-hébergement vous offre une instance privée, toujours disponible sur votre propre VPS, sans dépendre d'un service tiers.