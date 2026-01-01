Déployer Moodist en un clic.
Mixeur de sons d'ambiance open source avec 84 ambiances sonores sélectionnées et des outils de productivité intégrés pour la concentration et la relaxation.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Moodist
Moodist est un mixeur de sons d'ambiance open source qui vous permet de superposer des paysages sonores sélectionnés pour créer l'environnement audio parfait pour la concentration, la relaxation ou le travail créatif. Avec 84 sons soigneusement choisis — de la pluie et l'ambiance forestière au bruit de café et aux variantes de bruit blanc — vous pouvez créer des mixages personnalisés adaptés à votre humeur ou à votre tâche et les enregistrer comme préréglages pour les réutiliser plus tard.
Au-delà du mixage sonore, Moodist regroupe une suite d'outils de productivité directement dans l'interface : un minuteur Pomodoro, un compte à rebours, des exercices de respiration, une liste de tâches et un bloc-notes. Les mixages peuvent être partagés via une URL afin que vos collègues ou amis puissent écouter le même paysage sonore. L'auto-hébergement vous offre une instance privée, toujours disponible sur votre propre VPS, sans dépendre d'un service tiers.
Principales fonctionnalités de Moodist
Mixage sonore en couches
Combinez plusieurs sons d'ambiance simultanément et ajustez les niveaux de volume individuels pour créer un paysage sonore personnalisé.
Suite de productivité
Minuteur Pomodoro, compte à rebours, exercices de respiration, liste de tâches et bloc-notes sont tous intégrés dans la même interface — aucune application séparée n'est nécessaire.
Mixes partageables
Exportez votre paysage sonore actuel sous forme d'URL afin que vos coéquipiers ou amis puissent instantanément charger et écouter le même mix.
Gestion des préréglages
Enregistrez, nommez et rechargez vos paysages sonores préférés afin de pouvoir retrouver le bon environnement en un seul clic.
Application Web Progressive
Installez Moodist sur votre écran d'accueil pour un accès hors ligne et une expérience d'application native sur les appareils de bureau et mobiles.
Pourquoi choisir Hostinger pour Moodist
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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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