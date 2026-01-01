Déployer NSQ en 1 clic d'installation.
Plateforme de messagerie distribuée en temps réel conçue pour la tolérance aux pannes et le streaming à haut débit à l'échelle.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec NSQ
NSQ est une plateforme de messagerie distribuée en temps réel, initialement développée chez Bitly pour gérer des milliards de messages par jour. Contrairement aux courtiers traditionnels, NSQ fonctionne comme un cluster décentralisé de petits démons — il n'y a pas de goulot d'étranglement de courtier unique, pas de nœud maître et pas d'état partagé — ainsi les producteurs et les consommateurs peuvent évoluer horizontalement sans reconfiguration.
L'auto-hébergement de NSQ sur votre propre VPS maintient les flux d'événements à volume élevé, la télémétrie et les pipelines de tâches asynchrones au sein de votre infrastructure, sans frais par message et sans limitation de service géré. L'interface d'administration web incluse offre une visibilité en temps réel sur les sujets, les canaux et les débits de messages, tandis que le service de découverte lookupd élimine le besoin d'adresses de courtier codées en dur à travers votre parc.
Principales fonctionnalités de NSQ
Topologie décentralisée
Exécutez les démons nsqd colocalisés avec les producteurs et utilisez nsqlookupd pour la découverte — pas de point de défaillance unique et pas de courtier central pour goulot d'étranglement le débit.
Livraison au moins une fois
Les queues de messages persistantes avec débordement sur disque garantissent que les messages survivent aux pannes de consommateurs et au trafic en rafale sans perdre d'événements.
Diffusion de canal
Les sujets diffusés sur plusieurs canaux indépendants, permettant à différents groupes de consommateurs de traiter le même flux d'événements en parallèle sans coordination.
UI d'administration en temps réel
Le tableau de bord nsqadmin basé sur navigateur affiche les débits de messages en temps réel, la profondeur par canal et les statistiques par nœud afin que vous puissiez dépanner les flux sans outils en ligne de commande.
Clients HTTP et TCP
Bibliothèques clientes natives en Go, Python, Java, Node.js, et plus encore, ainsi qu'une API HTTP simple pour la publication — intégrez depuis n'importe quel langage sans protocole personnalisé.
Pourquoi choisir Hostinger pour NSQ
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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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