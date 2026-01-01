Déployer Pulse en un clic.
Tableau de bord de surveillance en temps réel pour Proxmox VE, Proxmox Backup Server, Docker et Kubernetes avec alertes et métriques historiques.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Pulse
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Pulse
Pulse est un tableau de bord de surveillance en temps réel, open source, qui vous offre une vue unique et unifiée de vos clusters Proxmox VE, de vos instances Proxmox Backup Server, de vos hôtes Docker et de vos charges de travail Kubernetes. Il interroge continuellement chaque nœud connecté et diffuse les métriques de CPU, de mémoire, de stockage et de réseau vers une interface web rapide, afin que vous puissiez détecter la pression sur une machine virtuelle, un conteneur ou un magasin de données de sauvegarde au moment où elle se produit, plutôt qu'après une panne.
Comme Pulse est auto-hébergé, chaque identifiant et chaque métrique restent sur l'infrastructure que vous contrôlez, sans télémétrie tierce et sans licence par nœud. L'exécuter sur votre propre VPS maintient le tableau de bord accessible même lorsqu'un hôte surveillé rencontre des difficultés, et des alertes de seuil configurables vous informent par courriel, webhooks ou clavardage avant que de petits problèmes ne se transforment en temps d'arrêt.
Principales fonctionnalités de Pulse
Vue Proxmox unifiée
Surveillez plusieurs clusters Proxmox VE et des instances Proxmox Backup Server depuis un tableau de bord unique, avec des métriques par VM, par conteneur et par datastore.
Métriques de streaming en temps réel
Les données en direct du CPU, de la mémoire, du disque et du réseau sont mises à jour en continu via WebSocket, afin que vous puissiez voir les changements de charge dès qu'ils se produisent.
Surveillance de Docker et Kubernetes
Suivez l'utilisation des ressources des conteneurs et des pods en parallèle de vos hôtes Proxmox pour une vue cohérente sur l'ensemble des machines virtuelles et des conteneurs.
Alertes de seuil configurables
Définissez des limites pour le CPU, la mémoire, le stockage ou la température et soyez averti par e-mail, webhook ou chat avant que les problèmes ne s'aggravent.
Interrogation d'API sans agent
Pulse se connecte à Proxmox en utilisant des jetons API, il n'y a donc rien de plus à installer sur les nœuds qu'il surveille.
Pourquoi choisir Hostinger pour Pulse
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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