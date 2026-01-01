Déployer FlareSolverr en 1 clic.
Serveur proxy qui contourne automatiquement la protection Cloudflare et DDoS-GUARD pour les outils de web scraping et d'automatisation des médias.
Trouvez le forfait VPS idéal pour FlareSolverr
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec FlareSolverr
FlareSolverr est un serveur proxy spécialisé qui utilise Chromium sans interface graphique pour résoudre automatiquement les défis JavaScript, les CAPTCHA et d'autres mécanismes de protection anti-bot imposés par Cloudflare et DDoS-GUARD. Il expose une API HTTP simple que des outils comme Jackett et Prowlarr appellent pour accéder aux sites protégés sans intervention manuelle.
L'auto-hébergement de FlareSolverr sur votre VPS assure des ressources dédiées pour les opérations de navigateur sans interface graphique, une disponibilité 24h/24 et 7j/7 pour votre pile d'automatisation multimédia, et de meilleurs taux de réussite des défis Cloudflare par rapport aux adresses IP résidentielles qui sont plus susceptibles d'être signalées ou ralenties.
Principales fonctionnalités de FlareSolverr
Contournement de Cloudflare
Résout automatiquement les défis JS de Cloudflare et les vérifications d'intégrité du navigateur afin que les outils en aval puissent accéder aux sites protégés sans manipulation manuelle.
API HTTP simple
Expose un point de terminaison REST simple que toute application peut appeler pour acheminer les requêtes via le proxy de résolution de défis avec un effort d'intégration minimal.
Gestion de session
Maintient des sessions de navigateur persistantes avec stockage de cookies afin que les requêtes répétées vers le même site évitent de résoudre inutilement les défis.
Chromium sans tête
Utilise un véritable moteur de navigateur pour résoudre les défis qui bloquent les clients HTTP de base, atteignant des taux de réussite plus élevés contre les systèmes modernes de détection de bots.
Compatible pile arr
Pris en charge nativement par Jackett, Prowlarr et d'autres outils d'automatisation des médias en tant qu'option de proxy de premier ordre pour les indexeurs protégés par Cloudflare.
Pourquoi choisir Hostinger pour FlareSolverr
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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