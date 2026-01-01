Déployer SilverBullet en 1 clic.
Application de prise de notes open source avec Markdown, des requêtes en direct et un système de plugins qui fonctionne dans votre navigateur.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec SilverBullet
SilverBullet est une application de prise de notes open-source, auto-hébergée, construite autour de Markdown et conçue pour la gestion des connaissances personnelles. Elle fonctionne entièrement dans votre navigateur en tant qu'application web progressive tout en conservant toutes les données sur votre propre serveur — vous offrant un accès hors ligne, des requêtes en direct sur vos notes et un puissant système de plugins pour l'extensibilité.
L'auto-hébergement de SilverBullet sur votre VPS signifie que vos notes sont toujours accessibles depuis n'importe quel appareil, synchronisées en temps réel et stockées de manière privée sans dépendre d'aucun service de prise de notes dans le cloud.
Principales fonctionnalités de SilverBullet
Requêtes en direct
Intégrez des requêtes dynamiques dans vos notes qui extraient et affichent des données de l'ensemble de votre base de connaissances en temps réel.
Écosystème de plug-ins
Étendez les fonctionnalités avec des plugins communautaires pour les tâches, les calendriers, la synchronisation Git, la complétion IA, et plus encore.
PWA Priorité hors ligne
Fonctionne hors ligne comme une application web progressive — les modifications se synchronisent automatiquement lorsque vous vous reconnectez.
Markdown natif
Écrivez en Markdown standard avec des liens de style wiki, des balises et des métadonnées d'en-tête pour une prise de notes structurée.
Palette de commandes
Interface pilotée par le clavier avec des commandes slash et une palette de commandes pour une navigation et des actions rapides.
Pourquoi choisir Hostinger pour SilverBullet
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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