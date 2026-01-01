SilverBullet est une application de prise de notes open-source, auto-hébergée, construite autour de Markdown et conçue pour la gestion des connaissances personnelles. Elle fonctionne entièrement dans votre navigateur en tant qu'application web progressive tout en conservant toutes les données sur votre propre serveur — vous offrant un accès hors ligne, des requêtes en direct sur vos notes et un puissant système de plugins pour l'extensibilité.

L'auto-hébergement de SilverBullet sur votre VPS signifie que vos notes sont toujours accessibles depuis n'importe quel appareil, synchronisées en temps réel et stockées de manière privée sans dépendre d'aucun service de prise de notes dans le cloud.