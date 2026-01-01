Déployer Grafana Loki en 1 clic.
Système d'agrégation de logs évolutif horizontalement, inspiré par Prometheus, conçu pour l'indexation rentable des labels au lieu du texte intégral.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Grafana Loki
Grafana Loki est un système d'agrégation de logs open source développé par Grafana Labs qui adopte l'approche Prometheus pour les logs — il n'indexe qu'un petit ensemble d'étiquettes de métadonnées par flux plutôt que le contenu complet des logs, ce qui maintient les coûts de stockage et la surcharge opérationnelle considérablement plus bas que les bases de données de logs traditionnelles. Les logs sont poussés par des agents comme Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit ou Vector et interrogés avec LogQL.
Ce modèle regroupe Loki avec Grafana préconfiguré comme interface utilisateur et pré-provisionne Loki comme source de données par défaut, ainsi les logs sont consultables dans la vue Explore dès que la pile est opérationnelle. L'auto-hébergement sur un VPS maintient les logs d'application et d'audit sensibles entièrement au sein de votre propre infrastructure, sans frais d'ingestion par Go.
Principales fonctionnalités de Grafana Loki
Indexation basée sur les étiquettes
Loki n'indexe qu'une poignée d'étiquettes de métadonnées par flux de logs au lieu de la charge utile complète, réduisant ainsi les coûts de stockage et de mémoire par rapport aux moteurs de type Elasticsearch.
Langage de requête LogQL
Interrogez les journaux avec une syntaxe inspirée de PromQL qui prend en charge le filtrage, l'analyse et l'extraction de métriques afin que vous puissiez représenter graphiquement les taux d'erreur et la latence directement à partir des lignes de journal.
Interface utilisateur Grafana intégrée
L'instance Grafana incluse est livrée avec Loki préconfiguré comme source de données, prête pour la vue Explorer, les tableaux de bord et l'alerting unifié dès le premier jour.
Ingestion multi-agent
Accepter les logs de Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit, Vector, Logstash, et tout client utilisant l'API push de Loki pour une collecte flexible sur l'ensemble de votre pile.
Alertes unifiées
Définissez des règles d'alerte basées sur LogQL via Grafana et acheminez les notifications vers Slack, PagerDuty, les e-mails et les webhooks en parallèle de vos alertes métriques existantes.
Stockage adossé au système de fichiers
Le mode binaire unique par défaut persiste les blocs (chunks) et l'index TSDB sur un volume Docker sur disque, sans qu'aucun magasin d'objets externe ne soit nécessaire pour commencer.
Pourquoi choisir Hostinger pour Grafana Loki
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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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