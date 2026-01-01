Déployer Apache Hop en un clic.
Plateforme d'orchestration visuelle de données open source pour concevoir des pipelines et des workflows qui s'exécutent partout.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Apache Hop
Apache Hop (Plateforme d'Orchestration Hop) est un projet open source d'intégration et d'orchestration de données incubé et promu par l'Apache Software Foundation en tant que successeur moderne de Pentaho Data Integration (Kettle). Il permet aux ingénieurs de données de concevoir visuellement des pipelines et des workflows qui déplacent et transforment des données à travers des fichiers, des bases de données, des files d'attente de messages, des entrepôts de données cloud et des API SaaS sans écrire de code personnalisé.
Ce modèle déploie Hop Web, la version basée sur navigateur de l'interface graphique de Hop fonctionnant sur Apache Tomcat. L'auto-hébergement de Hop sur votre propre VPS maintient chaque chaîne de connexion, identifiant et jeu de données intermédiaire sur une infrastructure que vous contrôlez, sans les frais par utilisateur, par pipeline ou par volume de lignes courants sur les plateformes ETL commerciales.
Principales fonctionnalités de Apache Hop
Concepteur visuel de pipeline
Éditeur par glisser-déposer avec plus de 200 transformations et actions couvrant les fichiers, les bases de données, les API, les files d'attente de messages et les contrôles de qualité des données — aucun Java ou Python n'est requis pour créer des pipelines de production.
GUI basé sur navigateur
La même expérience GUI Hop que le client de bureau, fournie via Tomcat afin que les équipes puissent concevoir des pipelines depuis n'importe quel navigateur sans installation Java locale.
Exécution indépendante du moteur
Concevez une fois et exécutez des pipelines sur le moteur natif Hop, Apache Spark, Apache Flink, ou Google Cloud Dataflow via l'abstraction de l'exécuteur Apache Beam.
Flux de travail pilotés par les métadonnées
Réutiliser les connexions, les configurations d'exécution, les modèles de pipeline et les tests unitaires en tant qu'objets de métadonnées de première classe enregistrés dans Git, à côté des définitions de pipeline.
Traçabilité des données intégrée
Chaque transformation enregistre les entrées, les sorties et les mappages de champs afin que les analystes puissent retracer une colonne jusqu'à ses fichiers ou tables sources à travers des flux de travail complexes en plusieurs étapes.
Pourquoi choisir Hostinger pour Apache Hop
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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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