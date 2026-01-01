Déployer Cap : installation en un clic.
Alternative open source au CAPTCHA axée sur la confidentialité, utilisant la preuve de travail au lieu d'énigmes visuelles — pas de suivi, pas de cookies, pas d'appels externes.
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Cap est une alternative CAPTCHA légère et open-source qui protège les formulaires et les API des bots en utilisant une preuve de travail plutôt que des puzzles visuels. Au lieu de demander aux utilisateurs d'identifier des feux de circulation ou des passages piétons, Cap exécute un défi SHA-256 silencieux en WebAssembly — résolvant en millisecondes pour les utilisateurs réels tout en rendant la soumission automatisée coûteuse en calcul pour les bots. Aucun cookie n'est défini, aucune donnée comportementale n'est collectée et aucune requête ne quitte votre propre serveur.
L'auto-hébergement de Cap sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur votre protection contre les bots, sans frais par vérification et sans dépendance à des services comme Google reCAPTCHA ou Cloudflare Turnstile. Un tableau de bord d'administration fournit des analyses de défi et la gestion des clés de site.
Principales fonctionnalités de Cap
Défis de la preuve de travail
Le calcul SHA-256 s'exécute silencieusement dans WebAssembly, rendant la protection anti-bot invisible pour les utilisateurs réels tout en augmentant le coût des attaques automatisées.
Suivi zéro
Aucun cookie n'est déposé, aucune empreinte comportementale n'est collectée et aucune donnée n'est envoyée à des serveurs tiers — entièrement conforme au RGPD dès la conception.
Tableau de bord de l'administrateur
Surveillez les taux d'achèvement des défis, gérez les clés de site et examinez les métriques d'activité des bots via le tableau de bord d'analyse intégré.
Widget léger
Le widget côté client ne pèse qu'environ 20 Ko, ajoutant un poids de page négligeable à tout site ou application qui l'intègre.
Design axé sur les API
Vérifiez les jetons de défi côté serveur via une simple API REST, rendant Cap intégrable avec n'importe quel langage ou framework.
Pourquoi choisir Hostinger pour Cap
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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