Déployer LibreBooking en 1 clic.
Système open source de planification et de réservation de ressources pour les salles, les équipements et les actifs organisationnels partagés.
Trouvez le forfait VPS idéal pour LibreBooking
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec LibreBooking
LibreBooking est une version dérivée (fork) de Booked Scheduler, gérée par la communauté, qui transforme n'importe quel navigateur web en un guichet de réservation en libre-service pour les salles, les véhicules, l'équipement de laboratoire, les installations sportives ou toute autre ressource partagée. Les vues de disponibilité de type calendrier, les réservations récurrentes, les flux de travail d'approbation et les quotas permettent aux organisations de remplacer les feuilles de calcul et les boîtes de réception partagées par un système de réservation structuré.
L'auto-hébergement de LibreBooking sur votre propre VPS maintient les données de réservation, les coordonnées des membres et l'historique d'utilisation entièrement sous votre contrôle, sans frais par utilisateur et sans dépendance envers des calendriers SaaS tiers. La base de données MariaDB incluse persiste chaque réservation, groupe et définition d'accessoire après chaque redémarrage.
Principales fonctionnalités de LibreBooking
Réservations de ressources
Réservez des salles, des équipements et des ressources partagées via des vues de type calendrier avec des affichages par jour, semaine et mois.
Réservations récurrentes
Programmer des réservations récurrentes quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles avec détection des conflits et contrôles de date de fin.
Flux de travail d'approbation
Exiger que les réservations soient approuvées par les administrateurs de ressources avant qu'elles ne prennent effet, avec des notifications par e-mail à chaque étape.
Groupes et autorisations
Attribuez les utilisateurs à des groupes, accordez un accès par ressource et appliquez des quotas de réservation pour que les ressources très demandées soient équitablement réparties.
Accessoires et modules complémentaires
Attachez des accessoires à quantité limitée tels que des projecteurs ou des microphones aux réservations afin que l'inventaire reste synchronisé.
API REST et rapports
Intégrez-vous aux systèmes externes via l'API REST et extrayez des rapports d'utilisation pour éclairer la planification des capacités.
Pourquoi choisir Hostinger pour LibreBooking
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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