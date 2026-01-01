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Système open source de planification et de réservation de ressources pour les salles, les équipements et les actifs organisationnels partagés.

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$ CA9,09/mois
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67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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KVM 1
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec LibreBooking

LibreBooking est une version dérivée (fork) de Booked Scheduler, gérée par la communauté, qui transforme n'importe quel navigateur web en un guichet de réservation en libre-service pour les salles, les véhicules, l'équipement de laboratoire, les installations sportives ou toute autre ressource partagée. Les vues de disponibilité de type calendrier, les réservations récurrentes, les flux de travail d'approbation et les quotas permettent aux organisations de remplacer les feuilles de calcul et les boîtes de réception partagées par un système de réservation structuré.

L'auto-hébergement de LibreBooking sur votre propre VPS maintient les données de réservation, les coordonnées des membres et l'historique d'utilisation entièrement sous votre contrôle, sans frais par utilisateur et sans dépendance envers des calendriers SaaS tiers. La base de données MariaDB incluse persiste chaque réservation, groupe et définition d'accessoire après chaque redémarrage.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de LibreBooking

Réservations de ressources

Réservez des salles, des équipements et des ressources partagées via des vues de type calendrier avec des affichages par jour, semaine et mois.

Réservations récurrentes

Programmer des réservations récurrentes quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles avec détection des conflits et contrôles de date de fin.

Flux de travail d'approbation

Exiger que les réservations soient approuvées par les administrateurs de ressources avant qu'elles ne prennent effet, avec des notifications par e-mail à chaque étape.

Groupes et autorisations

Attribuez les utilisateurs à des groupes, accordez un accès par ressource et appliquez des quotas de réservation pour que les ressources très demandées soient équitablement réparties.

Accessoires et modules complémentaires

Attachez des accessoires à quantité limitée tels que des projecteurs ou des microphones aux réservations afin que l'inventaire reste synchronisé.

API REST et rapports

Intégrez-vous aux systèmes externes via l'API REST et extrayez des rapports d'utilisation pour éclairer la planification des capacités.

Pourquoi choisir Hostinger pour LibreBooking

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

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Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

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