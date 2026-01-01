LibreBooking est une version dérivée (fork) de Booked Scheduler, gérée par la communauté, qui transforme n'importe quel navigateur web en un guichet de réservation en libre-service pour les salles, les véhicules, l'équipement de laboratoire, les installations sportives ou toute autre ressource partagée. Les vues de disponibilité de type calendrier, les réservations récurrentes, les flux de travail d'approbation et les quotas permettent aux organisations de remplacer les feuilles de calcul et les boîtes de réception partagées par un système de réservation structuré.

L'auto-hébergement de LibreBooking sur votre propre VPS maintient les données de réservation, les coordonnées des membres et l'historique d'utilisation entièrement sous votre contrôle, sans frais par utilisateur et sans dépendance envers des calendriers SaaS tiers. La base de données MariaDB incluse persiste chaque réservation, groupe et définition d'accessoire après chaque redémarrage.