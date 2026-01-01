Checkcle est une plateforme de surveillance complète qui offre aux équipes DevOps et aux administrateurs système une visibilité unifiée sur les sites web, les API, les serveurs et les certificats SSL à partir d'un tableau de bord unique auto-hébergé. Il surveille les points de terminaison HTTP, TCP, DNS et ping ainsi que les métriques des serveurs Linux et Windows — CPU, RAM, disque et réseau — le tout en temps réel.

Contrairement aux outils de surveillance SaaS qui facturent par moniteur ou par utilisateur, l'auto-hébergement de Checkcle sur votre propre VPS signifie des moniteurs illimités, une propriété totale des données et aucun frais récurrent. Les pages d'état publiques et les alertes multicanaux via Telegram, Slack, Discord, e-mail et Matrix tiennent votre équipe et vos utilisateurs informés lorsque des incidents surviennent.