Déployer Checkcle en un clic.
Plateforme de surveillance en temps réel open source pour la disponibilité, l'infrastructure et le suivi SSL avec des pages d'état publiques.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Checkcle
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Checkcle
Checkcle est une plateforme de surveillance complète qui offre aux équipes DevOps et aux administrateurs système une visibilité unifiée sur les sites web, les API, les serveurs et les certificats SSL à partir d'un tableau de bord unique auto-hébergé. Il surveille les points de terminaison HTTP, TCP, DNS et ping ainsi que les métriques des serveurs Linux et Windows — CPU, RAM, disque et réseau — le tout en temps réel.
Contrairement aux outils de surveillance SaaS qui facturent par moniteur ou par utilisateur, l'auto-hébergement de Checkcle sur votre propre VPS signifie des moniteurs illimités, une propriété totale des données et aucun frais récurrent. Les pages d'état publiques et les alertes multicanaux via Telegram, Slack, Discord, e-mail et Matrix tiennent votre équipe et vos utilisateurs informés lorsque des incidents surviennent.
Principales fonctionnalités de Checkcle
Surveillance de la disponibilité
Surveillez les points de terminaison HTTP, TCP, DNS et ping avec des intervalles configurables, le suivi du temps de réponse et des alertes de panne instantanées.
Métriques de l'infrastructure serveur
Suivez l'utilisation du CPU, de la RAM, du disque et du réseau sur les serveurs Linux et Windows via une installation d'agent légère en une seule ligne.
SSL et Suivi de domaine
Surveillez l'expiration des certificats SSL et le statut du domaine pour éviter les pannes inattendues dues à des certificats expirés ou mal configurés.
Pages de statut publiques
Partagez le statut opérationnel en direct avec les utilisateurs et les parties prenantes grâce à des pages de statut publiques personnalisables.
Alertes multicanal
Envoyez des notifications d'incident à Telegram, Slack, Discord, Email et Matrix avec des modèles d'alerte personnalisables.
Pourquoi choisir Hostinger pour Checkcle
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Hébergez localement. Performez mondialement.
Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
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