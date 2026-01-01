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Galerie photo auto-hébergée qui reflète la structure de votre système de fichiers et ne modifie jamais vos fichiers originaux.

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$ CA9,09/mois
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67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Photoview

Photoview est une galerie photo rapide et auto-hébergée, conçue pour les photographes et les familles qui souhaitent conserver leurs souvenirs sur une infrastructure qu'ils contrôlent. Elle lit directement votre structure de répertoires existante — pas de processus d'importation, pas de réorganisation de fichiers — et génère automatiquement des miniatures et des aperçus sur votre propre serveur.

Contrairement aux services de photos dans le cloud, Photoview conserve vos originaux intacts et privés. Les fichiers RAW, les métadonnées EXIF, les coordonnées GPS et la reconnaissance faciale fonctionnent tous sans envoyer une seule photo à un service tiers. Chaque utilisateur dispose de son propre chemin de bibliothèque, ce qui le rend adapté aux foyers ou aux petites équipes partageant un seul serveur.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Photoview

Albums mis en miroir du système de fichiers

Votre structure de répertoires existante devient automatiquement votre structure d'albums — pas d'importation, pas de réorganisation, pas de verrouillage.

Prise en charge des fichiers RAW

Parcourt et prévisualise nativement les formats RAW d'appareils photo via Darktable, afin que les photographes voient leur bibliothèque complète sans conversion.

Reconnaissance faciale

Détecte et regroupe automatiquement les photos de la même personne, facilitant ainsi la recherche de toutes les photos d'un individu spécifique parmi des milliers d'images.

Métadonnées EXIF et GPS

Affiche les réglages de l'appareil photo, les données de l'objectif et les informations de localisation pour chaque photo, avec une vue cartographique optionnelle alimentée par Mapbox.

Partage sécurisé

Générez des liens de partage publics pour des photos individuelles ou des albums complets, avec protection par mot de passe facultative pour un accès externe contrôlé.

Bibliothèques multi-utilisateurs

Chaque compte utilisateur correspond à son propre chemin de répertoire sur le serveur, permettant aux membres de la famille ou aux collaborateurs d'avoir des bibliothèques distinctes à partir d'une seule instance.

Pourquoi choisir Hostinger pour Photoview

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

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