Déployer Remark42 en 1 clic.
Moteur de commentaires open source axé sur la confidentialité pour les blogs et les sites web — une alternative légère et auto-hébergée à Disqus.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Remark42
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Remark42
Remark42 est un moteur de commentaires léger et open source pour les blogs et les sites web, conçu comme une alternative respectueuse de la vie privée à Disqus, Facebook Comments et autres plateformes de commentaires commerciales. Écrit en Go pour une faible empreinte mémoire et une haute concurrence, il s'intègre via un simple extrait JavaScript sur n'importe quel site web — HTML statique, Hugo, Jekyll, WordPress, Next.js, ou tout autre framework — pour ajouter des discussions thématiques sans suivre les visiteurs ni afficher de publicités.
L'auto-hébergement de Remark42 sur votre VPS conserve chaque commentaire, vote et compte de lecteur au sein de votre infrastructure plutôt que d'être exploité par un SaaS tiers pour des données publicitaires. La pile compacte fonctionne dans un seul conteneur avec un stockage BoltDB intégré — aucune base de données ou cache séparé n'est requis.
Principales fonctionnalités de Remark42
Intégration simple
Insérez un simple extrait JavaScript sur n'importe quel site web pour ajouter des commentaires en fil de discussion — fonctionne avec les sites statiques, les blogs et tout framework permettant l'intégration de HTML personnalisé.
OAuth multi-fournisseur
Les visiteurs se connectent avec Google, GitHub, Facebook, Twitter, Microsoft, Yandex, Patreon, ou via une authentification anonyme ou par lien e-mail.
La confidentialité d'abord
Pas de pixels de suivi, pas de cookies tiers, pas de profilage comportemental — Remark42 ne stocke que ce qui est nécessaire pour afficher les commentaires et les notifications.
Markdown et fils de discussion
Prise en charge complète de Markdown, y compris les blocs de code, les réponses imbriquées, le vote et la modification/suppression avec des fenêtres de temps configurables.
Outils de modération
Outils d'administration intégrés pour la modération en masse, le blocage d'IP, le filtrage des propos injurieux, la recherche de commentaires et les notifications par e-mail/Telegram sur les nouveaux commentaires.
Sauvegarde et exportation
Stockage BoltDB compact avec sauvegardes quotidiennes automatiques, importateur pour les commentaires Disqus et WordPress, et export JSON pour la migration.
Pourquoi choisir Hostinger pour Remark42
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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