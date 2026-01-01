Déployer Tautulli en 1 clic.
Compagnon de suivi et d'analyse pour Plex Media Server avec des statistiques détaillées et des notifications personnalisées.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Tautulli
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Tautulli
Tautulli est un outil de surveillance et de suivi basé sur Python, conçu spécifiquement pour Plex Media Server. Il enregistre chaque événement de lecture — qui a regardé quoi, quand, à quelle qualité et depuis quel appareil — et présente les données sous forme de graphiques riches et de tableaux d'historique filtrables.
L'auto-hébergement de Tautulli sur un VPS, à côté ou séparément de votre serveur Plex, vous offre des statistiques persistantes et la livraison de notifications via Discord, Slack, Telegram et e-mail sans dépendre des services cloud de Plex. Il se connecte à n'importe quel serveur Plex via le réseau.
Principales fonctionnalités de Tautulli
Historique de lecture
Chaque flux est enregistré avec l'utilisateur, l'appareil, la qualité et la durée afin que vous ayez un enregistrement complet de l'activité du serveur multimédia.
Notifications personnalisées
Envoyer des alertes pour le nouveau contenu, les démarrages de flux, les transcodages ou les connexions d'utilisateurs via Discord, Slack, Telegram, e-mail, et plus encore.
Tableau de bord des statistiques
Des graphiques visuels affichent les flux simultanés, l'utilisation de la bande passante, les médias populaires et l'activité par utilisateur sur n'importe quelle période.
Support de la newsletter
Générez et envoyez automatiquement des newsletters par e-mail mettant en avant les films et épisodes récemment ajoutés à vos utilisateurs Plex.
Pourquoi choisir Hostinger pour Tautulli
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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