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Visionneuse GEDCOM interactive qui affiche des diagrammes en sablier d'ascendance directement à partir de vos fichiers d'arbre généalogique.

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Renouvellement à $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
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Renouvellement à $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
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Renouvellement à $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
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Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l'avance. Le tarif mensuel affiché correspond au prix total du forfait divisé par sa durée en mois.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Topola Genealogy Viewer

Topola Genealogy Viewer est une application web open-source qui transforme les exportations GEDCOM standard de n'importe quel programme de généalogie en arbres généalogiques interactifs et navigables. Il affiche des vues en sablier et de tous les parents, permet aux chercheurs de cliquer sur n'importe quelle personne pour recentrer l'arbre, et prend en charge l'impression ou l'exportation vers PDF, PNG et SVG pour le partage hors ligne.

L'auto-hébergement de Topola sur votre propre VPS garde les données généalogiques sensibles — noms, dates de naissance, parents vivants — entièrement sur une infrastructure que vous contrôlez. Le visualiseur traite les fichiers GEDCOM côté client dans le navigateur, et un déploiement privé supprime toute dépendance à l'égard d'un hébergement tiers pour les sociétés de généalogie, les archives ou les historiens familiaux servant des parents sur le web.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Topola Genealogy Viewer

Prise en charge du standard GEDCOM

Charge les fichiers GEDCOM standard exportés de Gramps, MyHeritage, Ancestry, Family Tree Maker, et de tout autre outil de généalogie — aucune conversion requise.

Graphique interactif en sablier

Cliquez sur n'importe quelle personne pour recentrer l'arbre et explorer les ancêtres et les descendants dans une vue fluide unique avec des animations de transition fluides.

Confidentialité côté client

Les fichiers GEDCOM sont entièrement analysés dans le navigateur, de sorte que les données généalogiques n'atteignent jamais une base de données côté serveur ou un service externe.

Exportation et impression

Exportez les arbres au format PDF, PNG ou SVG et imprimez l'arbre généalogique complet pour les classeurs d'archives, les réunions ou le partage de recherches.

Partage par URL

Générer des permaliens qui chargent un GEDCOM directement depuis une URL web, idéal pour intégrer des arbres généalogiques sur des sites personnels ou des wikis.

Gramps et WikiTree prêts

S'intègre à Gramps via le plugin Interactive Family Tree et parcourt les profils WikiTree nativement grâce à sa vue arborescente dynamique.

Pourquoi choisir Hostinger pour Topola Genealogy Viewer

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

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