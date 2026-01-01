Déployer Dragonfly en un clic.
Magasin de données en mémoire haute performance, compatible avec Redis, conçu pour le matériel moderne afin d'offrir jusqu'à 25 fois plus de débit que Redis.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Dragonfly
Dragonfly est un magasin de données en mémoire moderne entièrement compatible avec les API Redis et Memcached, ce qui signifie que toute application existante utilisant Redis peut passer à Dragonfly en ne modifiant que la chaîne de connexion. Conçu dès le départ pour les processeurs multi-cœurs en utilisant une architecture thread-par-cœur sans partage, Dragonfly offre jusqu'à 25 fois plus de débit que Redis sur le même matériel tout en utilisant significativement moins de mémoire pour le même ensemble de données.
L'auto-hébergement de Dragonfly offre à vos applications un cache et un magasin de structures de données haute performance sans coûts par opération ni limites de connexion. La console d'administration HTTP intégrée fournit des métriques et des diagnostics de serveur accessibles depuis n'importe quel navigateur, en plus d'une compatibilité totale avec l'interface de ligne de commande Redis et chaque bibliothèque cliente Redis.
Principales fonctionnalités de Dragonfly
Compatible avec l'API Redis
Il suffit de l'utiliser comme remplacement de Redis — toute application utilisant une bibliothèque cliente Redis fonctionne avec Dragonfly en modifiant uniquement la chaîne de connexion.
25× Débit Redis
L'architecture multi-threadée sans partage sature tous les cœurs de CPU, offrant jusqu'à 25 fois plus d'opérations par seconde que Redis mono-threadé sur le même matériel.
Utilisation de la mémoire réduite
Les nouvelles implémentations de structures de données réduisent la consommation de mémoire jusqu'à 30 % par rapport à Redis pour le même jeu de données, vous permettant de stocker plus de données sur un VPS plus petit.
Console d'administration intégrée
L'interface d'administration HTTP sur le même port fournit des statistiques de serveur, l'utilisation de la mémoire et des diagnostics accessibles directement depuis un navigateur.
Compatible Memcached
Accepte les commandes du protocole texte Memcached en plus des commandes Redis, ce qui en fait un remplacement direct pour les deux systèmes de mise en cache simultanément.
Pourquoi choisir Hostinger pour Dragonfly
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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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