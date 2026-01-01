Déployer FusionDirectory en un clic.
Gestion d'identité basée sur le Web pour LDAP, Samba, Kerberos, la messagerie, DNS, DHCP et l'administration des clés SSH.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec FusionDirectory
FusionDirectory est une application open source de gestion des identités et des accès qui transforme un annuaire LDAP standard en une plateforme gérable pour les utilisateurs, les groupes, les comptes de messagerie, les partages Samba, les principaux Kerberos et des dizaines d'autres services système. Au lieu d'écrire des fichiers ldif ou d'utiliser ldapsearch depuis la ligne de commande, les administrateurs travaillent dans une interface utilisateur web qui comprend les schémas des services auxquels ils se connectent.
L'auto-hébergement de FusionDirectory sur un VPS maintient l'annuaire — le système de référence pour chaque compte sur votre réseau — entièrement sous votre contrôle. Ce déploiement regroupe un backend OpenLDAP préchargé avec les schémas FusionDirectory requis, de sorte que l'interface utilisateur web et l'annuaire qu'elle gère fonctionnent ensemble comme une seule pile d'applications.
Principales fonctionnalités de FusionDirectory
Administration LDAP basée sur le web
Gérer les utilisateurs, les groupes, les unités organisationnelles et les ACL dans un navigateur sans écrire de fichiers ldif ni exécuter ldapadd depuis un terminal.
Samba et Kerberos
Provisionnez des comptes de partage de fichiers Samba et des principaux Kerberos directement à partir des enregistrements utilisateur, en maintenant la mise en réseau Windows et le SSO synchronisés avec l'annuaire.
Architecture de plugin
Étendez l'annuaire avec des modules optionnels pour le courrier, le DNS, le DHCP, les clés SSH, les règles sudo, les certificats et les politiques de mot de passe — activez uniquement ceux dont vous avez besoin.
OpenLDAP fourni
Livré avec un backend OpenLDAP préchargé avec les schémas FusionDirectory, ainsi l'annuaire est prêt à être géré immédiatement après le déploiement.
Piste d'audit
Le plugin d'audit intégré enregistre chaque modification de répertoire avec qui, quoi et quand, prenant en charge les examens de conformité et les enquêtes judiciaires.
Gestion des politiques de mot de passe
Configurez la complexité du mot de passe, l'expiration et les règles de verrouillage via l'interface utilisateur et appliquez-les à toutes les populations d'utilisateurs depuis un seul écran.
Pourquoi choisir Hostinger pour FusionDirectory
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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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